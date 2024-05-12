5 невидимых опасностей в вашем доме, которые подстерегают вашу кошку

5 скрытых источников опасности для кошки в доме: многие хозяева не знают об этом

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек считают, что их дом абсолютно безопасен для пушистых питомцев.

Фото: Wikipedia by Flickr-user simon_music is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Окна закрыты, токсичные растения убраны, химические средства надежно спрятаны...

Но даже при таких мерах в жилище остаются потенциально опасные предметы, о которых некоторые даже не подозревают.

Пренебрежение этими рисками может привести к серьезным и даже фатальным последствиям.

Какие же скрытые опасности могут подстерегать кошек в любом доме?

Двери

Мало кто задумывается о том, что двери могут быть опасны для животных.

Однако быстрые котята могут внезапно подбежать к двери в момент ее закрытия.

Такое стечение обстоятельств может привести к тому, что животное окажется зажатым.

Важно либо держать двери постоянно открытыми, либо закрывать их аккуратно.

Унитаз

Обязательно опускайте крышку после использования: маленький котенок может случайно упасть туда.

Раскладная мебель

Перед тем как сложить или разложить диван, проверьте, не забрался ли туда кот.

Стиральная машина

Перед запуском стиральной машины удостоверьтесь в безопасности вашего кота. Проверьте, не забрался ли он в барабан, особенно если вы отвлеклись хоть на момент.

Окно

Некоторые ошибочно полагают, что маленькое окно можно оставлять открытым для проветривания.

Однако даже небольшой проем достаточен для кошки, чтобы выскочить на наружный подоконник. Не забывайте устанавливать защитные сетки.