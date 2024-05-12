В Великобритании построят безводную ГЭС

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Великобритания дала "зеленый свет" проекту ГЭС без использования воды

Наука

Компания RheEnergise представляет в Великобритании первый этап уникального пилотного проекта гидроэлектростанции HD Hydro. Она будет развернута в графстве Девон недалеко от Плимута и получит мощность в размере 500 киловатт. Данный проект решает основную проблему сферы гидроэнергетики — нехватку соответствующих территорий.

Великобритания дала "зеленый свет" проекту ГЭС без использования воды
Фото: Wikipedia by Uni Taz is licensed under Общественное достояние

Если эксперимент окажется успешным, подобные электростанции смогут распространиться не только на Британских островах, но и во всем мире.

Ученые оценили, что новая энергетическая установка будет в 2,5 раза мощнее аналогичной, использующей традиционные методы. Более того, она сможет обеспечить нулевой уровень выбросов углерода. Специалисты RheEnergise нашли оригинальное решение для преодоления проблемы больших перепадов высоты, изменив рабочую среду системы. Вместо воды они планируют применить раствор на основе минерального порошка R19. После добавления порошка вода становится пастообразной жидкостью с высокой плотностью.

За счет использования более плотной жидкости планируется достичь тех же результатов, что и у гидроэлектростанций с обычной перекачкой воды, однако при этом использовать на 40 % более компактные емкости и перепады высоты между ними. Это открывает возможность устанавливать подобные системы в местностях с невысокими холмами. Их главными преимуществами являются отсутствие деградации и утечек. Первую электростанцию HD Hydro планируется использовать для питания завода, выпускающего сантехнику.

Глава компании RheEnergise Стивен Крош подчеркнул, что данное техническое решение является инновационным в области энергетики. Другие страны уже проявили интерес к этой технологии, и в ближайшие годы RheEnergise собирается запустить первый сетевой проект общей мощностью не менее 10 мегаватт.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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