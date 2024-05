В Великобритании построят безводную ГЭС

Компания RheEnergise представляет в Великобритании первый этап уникального пилотного проекта гидроэлектростанции HD Hydro. Она будет развернута в графстве Девон недалеко от Плимута и получит мощность в размере 500 киловатт. Данный проект решает основную проблему сферы гидроэнергетики — нехватку соответствующих территорий.

Фото: Wikipedia by Uni Taz is licensed under Общественное достояние