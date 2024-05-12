Экстренное торможение без тормозов: техника, которая может спасти вашу жизнь и продлить срок службы машины

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Почему каждому водителю стоит освоить торможение двигателем: советы от ГИБДД

1:13
Авто

Экстренные ситуации на дороге требуют особых навыков вождения. Представитель ГИБДД объясняет, почему каждому водителю следует освоить технику торможения двигателем. Эта техника эффективна в случае внезапного отказа тормозов и работает как на автомобилях с механической коробкой передач, так и на моделях с автоматом. В старых автоматических коробках предусмотрен специальный режим "L" для этого.

Почему каждому водителю стоит освоить торможение двигателем: советы от ГИБДД
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung is licensed under CC BY-SA 3.0

При торможении двигателем с механической коробкой передач рекомендуется плавно переходить на более низкие передачи, избегая резких маневров. Техника снижает нагрузку на трансмиссию, помогает сберечь тормозные колодки и предотвращает перегрев двигателя. Суть метода заключается в интенсивном замедлении автомобиля на высоких оборотах двигателя. Например, при снижении скорости с 80 км/ч рекомендуется включить третью передачу, а на скорости 60 км/ч переключиться на вторую.

Такое торможение обеспечивает эффективное замедление, продлевает срок службы тормозных механизмов и может помочь предотвратить перегрев двигателя за счет усиленной смазки деталей ДВС.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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