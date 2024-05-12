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Скандал вокруг нового шоу Варнавы: обвинения в плагиате

Екатерина Варнава представила своё новое шоу "Drama Queen"

0:45
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава анонсировала свое новое шоу под названием "Drama Queen", в котором она исполнит главную роль. Экс-участница шоу "Comedy Woman" призналась, что очень волнуется по этому поводу.

Екатерина Варнава представила своё новое шоу "Drama Queen"
Фото: инстаграм аккаунт Екатерины Варнавы

Однако публика отреагировала на анонс неоднозначно: хотя многие фанаты поддержали Варнаву, появились и критические мнения. Некоторые зрители обвинили ее в том, что идея шоу была заимствована у театрального спектакля "Абсолютно другая нага".

Эти обвинения подхватили телеграм-каналы, распространяя информацию о возможном плагиате. В последнее время Варнава избегает общения с прессой и пока не прокомментировала данные обвинения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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