Скандал вокруг нового шоу Варнавы: обвинения в плагиате

Екатерина Варнава анонсировала свое новое шоу под названием "Drama Queen", в котором она исполнит главную роль. Экс-участница шоу "Comedy Woman" призналась, что очень волнуется по этому поводу.
Однако публика отреагировала на анонс неоднозначно: хотя многие фанаты поддержали Варнаву, появились и критические мнения. Некоторые зрители обвинили ее в том, что идея шоу была заимствована у театрального спектакля "Абсолютно другая нага".
Эти обвинения подхватили телеграм-каналы, распространяя информацию о возможном плагиате. В последнее время Варнава избегает общения с прессой и пока не прокомментировала данные обвинения.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.