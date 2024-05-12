Этот ультраранний кустовой кабачок радует первым урожаем уже через 35-38 дней после появления всходов

Сорт кабачков "Ролик"

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

"Ролик" — ультраранний кустовой кабачок от селекции ВНИИССОК, который радует первым урожаем уже через 35-38 дней после появления всходов.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under public domain

Куст невысокий (25-35 см) и компактный с короткой основной плетью (около 35 см) и маленькими интервалами междоузлий. Плоды имеют овально-вытянутую форму, практически белого цвета, гладкие и без рисунка, их вес составляет от 0,8 до 1,3 кг. Урожайность достигает около 7 кг/м2. Этот кабачок хорошо переносит холод и может выращиваться как в Подмосковье, включая северо-восточные регионы области, так и на Урале и в Сибири.

Он подходит для приготовления горячих блюд, салатов и консервирования. При сборе в полной спелости овощ может храниться до 2-3 месяцев.