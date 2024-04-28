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Её долго время считали пропавшей: у берегов Чили в сети попалась "акула-ангел"

У берегов Чили была поймана пропавшая в 19-м веке "акула-ангел"

1:46
Наука

В 1887 году было опубликовано первое описание чилийской акулы-ската, однако оно оказалось неполным и содержало мало деталей, что не позволяло точно отличить этот вид от других близких акул.

У берегов Чили была поймана пропавшая в 19-м веке "акула-ангел"
Фото: Библиотека фотографий NOAA by Доктор Дуэйн Медоуз is licensed under Public domain

Несмотря на редкость встреч с этими акулами, рыбаки случайно поймали двух особей этого вида и голову третьей, которые были заморожены и отправлены в Национальный музей естественной истории в Сантьяго, где учёные подтвердили их принадлежность к виду Squantina Armata, известной как чилийская акула-ангел. Эти акулы имеют длину около метра, отличаются плоскими телами и напоминают скатов. Особенностью их внешнего вида являются увеличенные спинные шипы — маленькие острые наросты в форме крючков, расположенные на голове и спине, сообщает "Российская газета".

Чилийская акула-ангел живёт в прибрежных водах, где обычно зарывается в песок или ил, что делает их похожими на ночных обитателей дна. Эти акулы питаются мелкими рыбами, ракообразными, моллюсками и головоногими, поджидая свою добычу в засаде.

Из-за ограниченных исследований и наблюдений этот вид занесён в Красный список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения. Согласно исследованию, важнейшими угрозами для этого вида являются активное освоение прибрежных зон, деградация их естественной среды обитания и рыболовство. Учёные подчеркивают необходимость более глубоких исследований для идентификации и сохранения этого уникального вида акул, учитывая их редкость и уязвимость.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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