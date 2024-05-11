Какие овощи можно сажать возле клубники

Говорим о соседях клубники

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Овощи и клубника — это два любимых садовых культуры, которые часто выращивают вместе. Но не все овощи подходят для соседства с клубникой. В этой статье мы расскажем о том, какие овощи можно сажать возле клубники и как это может быть полезно для вашего сада.

Некоторые овощи могут оказывать негативное влияние на рост и развитие клубники, поэтому важно выбирать те, которые будут дополнять и улучшать условия для растения.

Один из лучших вариантов — это посадка рядом с клубникой таких овощей, как шпинат, салат, руккола и другие зеленые культуры. Они не только не конкурируют с клубникой за питательные вещества, но и помогают улучшить почву благодаря своей корневой системе. Кроме того, зеленые овощи могут служить естественным удобрением для клубники, обогащая почву необходимыми элементами.

Ещё одним хорошим вариантом для посадки рядом с клубникой являются луковые овощи — лук, чеснок, лук-шалот. Они не только не вредят клубнике, но и могут защитить ее от вредителей и болезней благодаря своим антимикробным свойствам. Кроме того, луковые овощи имеют поверхностную корневую систему, что позволяет им не конкурировать с клубникой за питательные вещества.

Также можно посадить рядом с клубникой такие овощи, как морковь, редис, редька и свекла. Они имеют корневую систему, которая не будет мешать клубнике, а также помогут улучшить почву благодаря своему корневому давлению. Кроме того, эти овощи богаты витаминами и микроэлементами, которые будут полезны для клубники.

Но есть и овощи, которые не рекомендуется сажать рядом с клубникой. Например, бобовые культуры, такие как горох, фасоль и соя, могут оказывать негативное влияние на рост и развитие клубники. Они могут конкурировать с клубникой за питательные вещества и воду, а также могут привлекать вредителей, которые могут нанести вред и клубнике.