Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анализ на дисбактериоз нельзя использовать для назначения лечения
Вкусный бутерброд с авокадо и семенами чиа на завтрак
Как изменить своё настроение и атмосферу вокруг себя с помощью ароматов
Средняя цена туров по России в мае достигла 94т рублей
Эксперты ответили, почему кошка мнет одеяло
Пригожин показал, как Валерия на кухне готовит выпечку
Водохранилища реки Кламат осушены: восстановление экосистемы началось
Доля мигрантов среди покупателей жилья в Москве сократилась до 1-1,5%
Спортсмен рассказал, как не забросить тренировки по бегу
Какие овощи можно сажать возле клубники

Говорим о соседях клубники

2:11
Садоводство » Овощи

Овощи и клубника — это два любимых садовых культуры, которые часто выращивают вместе. Но не все овощи подходят для соседства с клубникой. В этой статье мы расскажем о том, какие овощи можно сажать возле клубники и как это может быть полезно для вашего сада.

Некоторые овощи могут оказывать негативное влияние на рост и развитие клубники, поэтому важно выбирать те, которые будут дополнять и улучшать условия для растения.

Один из лучших вариантов — это посадка рядом с клубникой таких овощей, как шпинат, салат, руккола и другие зеленые культуры. Они не только не конкурируют с клубникой за питательные вещества, но и помогают улучшить почву благодаря своей корневой системе. Кроме того, зеленые овощи могут служить естественным удобрением для клубники, обогащая почву необходимыми элементами.

Ещё одним хорошим вариантом для посадки рядом с клубникой являются луковые овощи — лук, чеснок, лук-шалот. Они не только не вредят клубнике, но и могут защитить ее от вредителей и болезней благодаря своим антимикробным свойствам. Кроме того, луковые овощи имеют поверхностную корневую систему, что позволяет им не конкурировать с клубникой за питательные вещества.

Также можно посадить рядом с клубникой такие овощи, как морковь, редис, редька и свекла. Они имеют корневую систему, которая не будет мешать клубнике, а также помогут улучшить почву благодаря своему корневому давлению. Кроме того, эти овощи богаты витаминами и микроэлементами, которые будут полезны для клубники.

Но есть и овощи, которые не рекомендуется сажать рядом с клубникой. Например, бобовые культуры, такие как горох, фасоль и соя, могут оказывать негативное влияние на рост и развитие клубники. Они могут конкурировать с клубникой за питательные вещества и воду, а также могут привлекать вредителей, которые могут нанести вред и клубнике.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с днём рождения
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Сырский не верит в наступление РФ на Харьков, ВСУ готовят сдать Часов Яр Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Последние материалы
Анализ на дисбактериоз нельзя использовать для назначения лечения
Вкусный бутерброд с авокадо и семенами чиа на завтрак
Как изменить своё настроение и атмосферу вокруг себя с помощью ароматов
Средняя цена туров по России в мае достигла 94т рублей
Сырский не верит в наступление РФ на Харьков, ВСУ готовят сдать Часов Яр
Эксперты ответили, почему кошка мнет одеяло
Пригожин показал, как Валерия на кухне готовит выпечку
Водохранилища реки Кламат осушены: восстановление экосистемы началось
Доля мигрантов среди покупателей жилья в Москве сократилась до 1-1,5%
Спортсмен рассказал, как не забросить тренировки по бегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников