Бомба на колесах: как подушки Takata убивали людей по всему миру

Как Takata превратилась в крупнейший скандал в мире автомобильных подушек

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Компания Takata когда-то являлась крупнейшим производителем подушек безопасности, но в 2017 году обанкротилась после массовых отзывов автомобилей из-за опасных неисправностей ее продукции. Скандал начался в начале 2000-х, когда в США были зафиксированы первые случаи травм от взрыва подушек безопасности Honda. К середине 2009 года ситуация ухудшилась, когда впервые была зарегистрирована смерть из-за разлета металлических частей пиропатрона. С 2004 по 2017 год неисправности Takata привели к гибели от 12 до 23 человек и травмам как минимум 180.

Фото: Wikipedia by MercurySable99 is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания пыталась объяснить инциденты небрежностью водителей, но проведенное расследование выявило использование нестабильного нитрата аммония в пиропатронах, что вызывало неконтролируемые взрывы. Ситуация усугублялась тем, что многие патроны заполнялись вручную, что приводило к неравномерному распределению взрывчатого вещества.

В конце концов, эксперты доказали причастность Takata к обману результатов тестов, некачественной сборке и отсутствию надлежащих испытаний. 40 млн автомобилей более 30 брендов были отозваны, а компания заплатила до 15 млрд долларов штрафов и была объявлена банкротом. Остатки бизнеса были куплены компанией Key Safety Systems, которая продолжила выпуск новых пиропатронов для устранения опасных эйрбэгов.