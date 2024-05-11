Бомба на колесах: как подушки Takata убивали людей по всему миру

Компания Takata когда-то являлась крупнейшим производителем подушек безопасности, но в 2017 году обанкротилась после массовых отзывов автомобилей из-за опасных неисправностей ее продукции. Скандал начался в начале 2000-х, когда в США были зафиксированы первые случаи травм от взрыва подушек безопасности Honda. К середине 2009 года ситуация ухудшилась, когда впервые была зарегистрирована смерть из-за разлета металлических частей пиропатрона. С 2004 по 2017 год неисправности Takata привели к гибели от 12 до 23 человек и травмам как минимум 180.
Компания пыталась объяснить инциденты небрежностью водителей, но проведенное расследование выявило использование нестабильного нитрата аммония в пиропатронах, что вызывало неконтролируемые взрывы. Ситуация усугублялась тем, что многие патроны заполнялись вручную, что приводило к неравномерному распределению взрывчатого вещества.
В конце концов, эксперты доказали причастность Takata к обману результатов тестов, некачественной сборке и отсутствию надлежащих испытаний. 40 млн автомобилей более 30 брендов были отозваны, а компания заплатила до 15 млрд долларов штрафов и была объявлена банкротом. Остатки бизнеса были куплены компанией Key Safety Systems, которая продолжила выпуск новых пиропатронов для устранения опасных эйрбэгов.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.