Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные, возможно, нашли место обитания древней цивилизации
Актёры, которые стали знаменитыми случайно
Салат с редиской, яйцами и сыром: сочный весенний салат с парой ложек майонеза
Леру Кудрявцеву напугало предупреждение о магнитных бурях
Захарова прокомментировала отказы во въезде в Мексику россиянам
Эксперты назвали любимые жанры музыки у кошек
Тренер назвал три "мужских" упражнения, которые полезны и для женщин
Украинцам посоветовали плотнее закрывать окна
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Бомба на колесах: как подушки Takata убивали людей по всему миру

Как Takata превратилась в крупнейший скандал в мире автомобильных подушек

1:37
Авто

Компания Takata когда-то являлась крупнейшим производителем подушек безопасности, но в 2017 году обанкротилась после массовых отзывов автомобилей из-за опасных неисправностей ее продукции. Скандал начался в начале 2000-х, когда в США были зафиксированы первые случаи травм от взрыва подушек безопасности Honda. К середине 2009 года ситуация ухудшилась, когда впервые была зарегистрирована смерть из-за разлета металлических частей пиропатрона. С 2004 по 2017 год неисправности Takata привели к гибели от 12 до 23 человек и травмам как минимум 180.

Как Takata превратилась в крупнейший скандал в мире автомобильных подушек
Фото: Wikipedia by MercurySable99 is licensed under CC BY-SA 4.0

Компания пыталась объяснить инциденты небрежностью водителей, но проведенное расследование выявило использование нестабильного нитрата аммония в пиропатронах, что вызывало неконтролируемые взрывы. Ситуация усугублялась тем, что многие патроны заполнялись вручную, что приводило к неравномерному распределению взрывчатого вещества.

В конце концов, эксперты доказали причастность Takata к обману результатов тестов, некачественной сборке и отсутствию надлежащих испытаний. 40 млн автомобилей более 30 брендов были отозваны, а компания заплатила до 15 млрд долларов штрафов и была объявлена банкротом. Остатки бизнеса были куплены компанией Key Safety Systems, которая продолжила выпуск новых пиропатронов для устранения опасных эйрбэгов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с днём рождения
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев ВС РФ вскоре могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Последние материалы
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Вредители смородины: даём советы
Ветеринары назвали норму воды в день у кошек
Как правильно торговаться при покупке подержанного авто: советы экспертов
Рецепт острой домашней горчицы: для тех, кто любит погорячее
Юлия Пересильд поблагодарила съёмочную группу "ON": "С вами не страшно идти глубоко!"
Конфликт между Масляковым и Харламовым: названа причина разногласий
Названы растения, которые нужно обязательно разместить в спальне
Небольшая, но эффективная тренировка для рук 5х10
Волочкова вытащила 100-килограммовую женщину, которая застряла в ванне со льдом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников