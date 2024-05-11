Место обитания древней цивилизации ушло под воду: учёные нашли признаки ещё одной Атлантиды

Ученые из Сиднейского университета создали карту континента Сахул, который во времена плейстоцена соединял Австралию, Тасманию и острова Папуа-Новой Гвинеи.
В результате оледенения и последующего снижения уровня моря около 70 тысяч лет назад, были обнажены участки шельфа, по которым могли перемещаться люди. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, использовало тысячи симуляций для определения вероятных маршрутов доисторических миграций, учитывая ландшафт и доступность пищи.
Считается, что на Сахуле могло проживать до полумиллиона человек, и исследователи надеются найти на морском дне археологические памятники этой древней цивилизации.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.