Место обитания древней цивилизации ушло под воду: учёные нашли признаки ещё одной Атлантиды

Учёные, возможно, нашли место обитания древней цивилизации

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Сиднейского университета создали карту континента Сахул, который во времена плейстоцена соединял Австралию, Тасманию и острова Папуа-Новой Гвинеи.

Фото: Flickr by Adam Selwood is licensed under CC BY 2.0

В результате оледенения и последующего снижения уровня моря около 70 тысяч лет назад, были обнажены участки шельфа, по которым могли перемещаться люди. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, использовало тысячи симуляций для определения вероятных маршрутов доисторических миграций, учитывая ландшафт и доступность пищи.

Считается, что на Сахуле могло проживать до полумиллиона человек, и исследователи надеются найти на морском дне археологические памятники этой древней цивилизации.