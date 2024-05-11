Мария Захарова выразила озабоченность по поводу отказов во въезде российским туристам в Мексику

Захарова прокомментировала отказы во въезде в Мексику россиянам

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, выразила озабоченность по поводу увеличившегося числа отказов во въезде российским туристам в Мексику и призвала их учитывать возможные риски при планировании поездок в эту страну. Её комментарии были опубликованы на сайте ведомства.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Захарова отметила, что мексиканское миграционное законодательство не стало более строгим в последнее время. Однако, по её словам, службы безопасности и авиакомпании могут запретить въезд в случае возникновения подозрений. Она подчеркнула, что даже строгое соблюдение правил въезда не гарантирует разрешение на въезд.

Захарова также сообщила, что ведет переговоры с мексиканскими властями и посольством Мексики в Москве о необходимости принять меры для предотвращения необоснованных отказов в въезде, чтобы избежать негативного воздействия на туристические связи между странами.