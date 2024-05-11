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Весенний салат с редиской, яйцами и сыром: лёгкий, сочный и очень яркий

Салат с редиской, яйцами и сыром: сочный весенний салат с парой ложек майонеза

1:20
Еда

Предлагаем вам простой и освежающий рецепт салата с редиской, яйцами и сыром. Комбинация хрустящих огурцов и редиса великолепно дополняется нежностью сыра и яиц, а ароматный зелёный лук придает вкусу еще больше яркости.

Салат с редиской, яйцами и сыром: сочный весенний салат с парой ложек майонеза
Фото: flickr.com by TheHungryDudes is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

- 3 яйца,

- 100 г сыра,

- 1 пучок редиски,

- 1-2 огурца,

- 1 пучок зелёного лука,

- майонез (по вкусу).

Приготовление:

  1. Яйца сварите вкрутую около 10 минут, затем охладите и очистите.
  2. Натрите сыр и яйца на крупной тёрке. Редиску и огурцы можно нарезать тонкой соломкой или натереть их тоже. Зеленый лук покрошите.
  3. Выкладывайте слоями яйца, лук, редиску и огурцы. Можно каждый слой смазывать майонезом или покрывать его сеточкой из майонеза.
  4. Готовый салат посыпьте сыром и сразу подавайте к столу.

Этот салат прекрасно сочетается с другими блюдами и является отличным выбором как для закуски, так и для легкого обеда. Он обладает свежим вкусом и разнообразием текстур, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы. Попробуйте этот освежающий салат и наслаждайтесь его прекрасным вкусом!

САЛАТ С РЕДИСКОЙ И ЯЙЦОМ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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