Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные, возможно, нашли место обитания древней цивилизации
Актёры, которые стали знаменитыми случайно
Салат с редиской, яйцами и сыром: сочный весенний салат с парой ложек майонеза
Захарова прокомментировала отказы во въезде в Мексику россиянам
Как Takata превратилась в крупнейший скандал в мире автомобильных подушек
Эксперты назвали любимые жанры музыки у кошек
Тренер назвал три "мужских" упражнения, которые полезны и для женщин
Украинцам посоветовали плотнее закрывать окна
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Лера Кудрявцева высказалась о сильнейших магнитных бурях: "Нас добить решили"

Леру Кудрявцеву напугало предупреждение о магнитных бурях

0:39
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о надвигающихся магнитных бурях.

Леру Кудрявцеву напугало предупреждение о магнитных бурях
Фото: Pixexid by Unreal is licensed under CC BY 4.0 DEED

Ведущая шоу "Звёзды сошлись" рассказала, что Землю может накрыть магнитная буря "высшего уровня". Магнитная буря подобной силы наблюдалась последний раз 20 лет назад.

О колоссальных вспышках на солнце и геомагнитных возмущений предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии.

"Да что же такое-то! Нас добить решили", — прокомментировала прогноз Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Ранее актёр Сергей Безруков высказался о майском снегопаде в России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Кристина Орбакайте поздравила сына Дени Байсарова с днём рождения
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Watcher Guru: страны Африки и Ближнего Востока вывозят своё золото из США
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев ВС РФ вскоре могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников
Тесто получится, как пух: вкусные и лёгкие в приготовлении булочки
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Последние материалы
Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай
Вредители смородины: даём советы
Ветеринары назвали норму воды в день у кошек
Как правильно торговаться при покупке подержанного авто: советы экспертов
Рецепт острой домашней горчицы: для тех, кто любит погорячее
Юлия Пересильд поблагодарила съёмочную группу "ON": "С вами не страшно идти глубоко!"
Конфликт между Масляковым и Харламовым: названа причина разногласий
Названы растения, которые нужно обязательно разместить в спальне
Небольшая, но эффективная тренировка для рук 5х10
Волочкова вытащила 100-килограммовую женщину, которая застряла в ванне со льдом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников