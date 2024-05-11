Лера Кудрявцева высказалась о сильнейших магнитных бурях: "Нас добить решили"

Леру Кудрявцеву напугало предупреждение о магнитных бурях

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о надвигающихся магнитных бурях.

Фото: Pixexid by Unreal is licensed under CC BY 4.0 DEED

Ведущая шоу "Звёзды сошлись" рассказала, что Землю может накрыть магнитная буря "высшего уровня". Магнитная буря подобной силы наблюдалась последний раз 20 лет назад.

О колоссальных вспышках на солнце и геомагнитных возмущений предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии.

"Да что же такое-то! Нас добить решили", — прокомментировала прогноз Кудрявцева в своём Telegram-канале.

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