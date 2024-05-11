Лера Кудрявцева высказалась о сильнейших магнитных бурях: "Нас добить решили"

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о надвигающихся магнитных бурях.
Ведущая шоу "Звёзды сошлись" рассказала, что Землю может накрыть магнитная буря "высшего уровня". Магнитная буря подобной силы наблюдалась последний раз 20 лет назад.
О колоссальных вспышках на солнце и геомагнитных возмущений предупредили учёные лаборатории солнечной астрономии.
"Да что же такое-то! Нас добить решили", — прокомментировала прогноз Кудрявцева в своём Telegram-канале.
Ранее актёр Сергей Безруков высказался о майском снегопаде в России.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.