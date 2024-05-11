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Какую музыку предпочитают кошки: назван самый любимый жанр пушистиков

Эксперты назвали любимые жанры музыки у кошек

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Зоосфера » Кошки

Вы знали, что коты и кошки могут вполне ощущать музыку так же, как их человеческие владельцы? Однако их вкусы в музыке разнятся с человеческими.

Эксперты назвали любимые жанры музыки у кошек
Фото: disk.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследования показывают, что многие коты предпочитают классическую музыку, особенно произведения Моцарта и Вивальди. Они не особо ценят музыку с вокальными партиями, считая слова лишним шумом.

Кроме того, кошки обычно не любят хеви-метал, электронную и танцевальную музыку. Но следует помнить о том, что у каждой кошки свои индивидуальные музыкальные предпочтения.

Некоторые кошки особенно любят детские колыбельные, другие предпочитают джаз, а третьи увлекаются кантри или романсами. Однако есть и такие, которые не переносят никакие мелодии вовсе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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