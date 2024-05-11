Вы знали, что коты и кошки могут вполне ощущать музыку так же, как их человеческие владельцы? Однако их вкусы в музыке разнятся с человеческими.
Исследования показывают, что многие коты предпочитают классическую музыку, особенно произведения Моцарта и Вивальди. Они не особо ценят музыку с вокальными партиями, считая слова лишним шумом.
Кроме того, кошки обычно не любят хеви-метал, электронную и танцевальную музыку. Но следует помнить о том, что у каждой кошки свои индивидуальные музыкальные предпочтения.
Некоторые кошки особенно любят детские колыбельные, другие предпочитают джаз, а третьи увлекаются кантри или романсами. Однако есть и такие, которые не переносят никакие мелодии вовсе.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.