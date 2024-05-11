Dreaming: какие кошмары и как часто их видит человек, зависит от его способности регулировать эмоции

Учёные в США выяснили, что кошмары зависят от способности регулировать эмоции

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Университете Ньюманна в Пенсильвании учёные провели эксперимент и выяснили из-за чего возникают кошмарные сны.

Фото: flickr.com by Фредрик Андреассон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подобные сны часто видят от 2,4% до 12% взрослых людей. Как правило, эти сновидения связывают с повышенным стрессом, посттравматическим расстройством и паранойей.

В эксперименте участвовало 166 студентов, которым было около 21 года. Они должны были вспомнить, сколько раз они видели кошмары за прошедшие 2 недели и насколько жуткими и изматывающими они были.

Кроме этого, они заполнили анкеты, на основании которых, учёные оценили их психологическое состояние и уровень стресса.

В результате учёные выяснили, что частота кошмаров сильнее всего связана с психологическими границами и способностью противостоять стрессу. То есть люди с ослабленной способность регулировать эмоций видят кошмары чаще и сильнее от них страдают, пишет журнал Dreaming.

Помимо этого выяснилось, что страшные сны не связаны с текущими переживаниями, а обусловлены устоявшимися чертами личности. Проще говоря, подобные сновидения зависят от образа мышления человека.