Можно ли поливать рассаду помидоров куриным помётом?

Рассказываем о пользе куриного помёта

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Помидоры - это одни из самых популярных культур, которые выращивают в своих приусадебных участках многие садоводы. И чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно ухаживать за растениями, включая полив.

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Одним из способов удобрения помидоров является использование куриного помёта. Этот природное удобрение богато азотом, фосфором и калием, что делает его отличным выбором для удобрения растений. Куриный помёт также содержит множество микроэлементов, которые полезны для здоровья растений.

Однако, перед тем как использовать куриный помёт для полива рассады помидоров, необходимо учесть несколько важных моментов. Куриный помёт необходимо разбавить с водой перед тем как поливать им растения, так как он может быть слишком концентрированным и вызвать ожоги у растений. Во-вторых, не рекомендуется использовать свежий куриный помёт, так как он может содержать патогены, которые могут повредить растения.

Тем не менее, если правильно использовать куриный помёт, он может значительно улучшить качество почвы и способствовать росту и развитию рассады помидоров. Однако, лучше всего консультироваться с опытным садоводом или специалистом по удобрениям, чтобы получить рекомендации по использованию куриного помёта для удобрения растений.