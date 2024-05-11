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Можно ли поливать рассаду помидоров куриным помётом?

Рассказываем о пользе куриного помёта

1:24
Садоводство » Овощи

Помидоры - это одни из самых популярных культур, которые выращивают в своих приусадебных участках многие садоводы. И чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно ухаживать за растениями, включая полив.

Рассказываем о пользе куриного помёта
Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Одним из способов удобрения помидоров является использование куриного помёта. Этот природное удобрение богато азотом, фосфором и калием, что делает его отличным выбором для удобрения растений. Куриный помёт также содержит множество микроэлементов, которые полезны для здоровья растений.

Однако, перед тем как использовать куриный помёт для полива рассады помидоров, необходимо учесть несколько важных моментов. Куриный помёт необходимо разбавить с водой перед тем как поливать им растения, так как он может быть слишком концентрированным и вызвать ожоги у растений. Во-вторых, не рекомендуется использовать свежий куриный помёт, так как он может содержать патогены, которые могут повредить растения.

Тем не менее, если правильно использовать куриный помёт, он может значительно улучшить качество почвы и способствовать росту и развитию рассады помидоров. Однако, лучше всего консультироваться с опытным садоводом или специалистом по удобрениям, чтобы получить рекомендации по использованию куриного помёта для удобрения растений.

Удобрение для томатов. Гранулированный куриный помёт. Опыт использования для подкормок томатов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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