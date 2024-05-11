Тренер назвал три "мужских" упражнения, которые полезны и для женщин

Тренер назвал три "мужских" упражнения, которые полезны и для женщин

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Фитнес-эксперт Алексей Моисеев назвал три "мужских" упражнения, которые подойдут и женщинам.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under public domain

Первое из них — жим штанги лежа.

Тренер рассказал, что основными мышцами, которые работают при выполнении жима лежа, являются грудная мышца, передние дельтовидные мышцы плеча и трехглавая мышца плеча.

Второе — армейский жим, или жим штанги стоя. Его стоит девушкам делать с маленьким весом. Упражнение поможет сделать красивыми плечи.

Последнее — жим Свенда. Он поможет прокачать широчайшие мышцы спины, мышцы плеч, трицепс. Девушкам это упражнение будет полезно для создания красивой формы грудной клетки при сочетании с узкой талией, пишет "СЭ".