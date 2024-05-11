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Использование ретинола: преимущества для борьбы с акне, улучшения тона кожи и другие плюсы

Ретинол: витамин для красоты и здоровья кожи

1:23
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Ретинол, известный своей эффективностью в улучшении состояния кожи, становится неотъемлемой частью ухода за ней. Косметолог Кристина Новикова подчеркивает важность использования продуктов с этим витамином и рассказывает о преимуществах процедур, включающих его.

Ретинол: витамин для красоты и здоровья кожи
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Осветление лица и улучшение текстуры кожи достигается благодаря мезотерапии с ретинолом. Уже после первого сеанса происходит мягкое отшелушивание, придающее коже свежий вид и улучшающее цвет лица. Регулярные процедуры с ретинолом позволяют сохранить здоровье кожи на протяжении многих лет.

Ретинол способствует обновлению клеток и стимулирует выработку коллагена, помогая бороться с потерей упругости кожи, что особенно важно с возрастом. Клиенты Кристины чередуют кислотные пилинги и средства с ретинолом для восстановления и освежения кожи.

Для людей, страдающих от акне, ретинол является неотъемлемым компонентом терапии. Он не только борется с воспалениями, но и осветляет кожу, устраняя последствия акне. Однако важно помнить, что лечение акне требует комплексного подхода, и применение ретинола должно осуществляться под контролем специалиста, чтобы избежать нежелательных последствий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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