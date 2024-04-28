Почему кошка часто дышит во время поездки: научное объяснение вызывающему подозрения поведению

Вероятно, каждый владелец кота рано или поздно сталкивается с необходимостью путешествия на машине со своим четвероногим другом, будь это долгожданная поездка или визит к ветеринару.
Опыт многих котоводов показывает, что такие поездки могут проходить как без особых проблем, так и с некоторыми трудностями.
Например, некоторые владельцы замечают, что их питомец начинает тяжело дышать в машине. Давайте разберемся в возможных причинах этого поведения.
Стресс
Незнакомая обстановка в автомобиле может вызвать стресс у кошки.
Перегрев
В закрытом автомобиле, особенно оставленном на солнце, может стать очень жарко, что способствует перегреву животного.
Ограниченное пространство
Находясь в узком пространстве, например, на заднем сиденье авто, коту может не хватать воздуха.
Аллергия
Как и люди, коты могут испытывать аллергические реакции на материалы или запахи в машине.
Заболевания
Тяжелое дыхание может быть признаком заболевания, такого как инфекция верхних дыхательных путей.
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