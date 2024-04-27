Певица Монеточка* и её муж Виктор Исаев показали странную европейскую моду

Певица Елизаветы Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, удивила публику нелепыми нарядами.
Монеточка* опубликовала в Инстаграм** фото с супругом, музыкантом Виктором Исаевым.
На чёрно-белом снимке певица и её муж запечатлены в странных нарядах в ретро-стиле. Так артистка анонсировала выпуск своего нового альбома.
"Хотите в следующем месяце услышать новый альбом от этих симпатяг?" — поинтересовалась Лиза у поклконников.
Подписчики с радостью отреагировали на эту новость.
"Нет. Мы хотим три альбома. От каждого симпатяги и ещё один совместный", — выразили своё мнение фоллверы.
"От Пети и Нины по микстэйпу", — ответила Монеточка, упомянув имена своих детей.
После начала СВО, певица с мужем уехали в Европу и посетились в Литве.
Ранее сообщалось, что у певицы Монеточки родился второй ребёнок.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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