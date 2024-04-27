Певица Монеточка* и её муж Виктор Исаев показали странную европейскую моду

Певица Монеточка* сфотографировалась с мужем в странных нарядах

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елизаветы Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, удивила публику нелепыми нарядами.

Фото: https://www.instagram.com/monetochkaliska by Инстаграм певицы Монеточки is licensed under public domain

Монеточка* опубликовала в Инстаграм** фото с супругом, музыкантом Виктором Исаевым.

На чёрно-белом снимке певица и её муж запечатлены в странных нарядах в ретро-стиле. Так артистка анонсировала выпуск своего нового альбома.

"Хотите в следующем месяце услышать новый альбом от этих симпатяг?" — поинтересовалась Лиза у поклконников.

Подписчики с радостью отреагировали на эту новость.

"Нет. Мы хотим три альбома. От каждого симпатяги и ещё один совместный", — выразили своё мнение фоллверы. "От Пети и Нины по микстэйпу", — ответила Монеточка, упомянув имена своих детей.

После начала СВО, певица с мужем уехали в Европу и посетились в Литве.

Ранее сообщалось, что у певицы Монеточки родился второй ребёнок.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.

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