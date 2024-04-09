Певица Монеточка* рассказала, с какой целью наряжает сына в розовый цвет: за трансгендера платят пособия

Первица Елизавета Гырдымова*, известная как певица Монеточка*, ответила на вопрос подписчиков о розовой одежде для маленького сына.

Певица Монеточка*, которая недавно стала мамой во второй раз, оправдалась за розовый цвет а одежде сына Петра.

"У нас в Европах нельзя одевать девочку в розовое, а мальчиков в голубое. Шучу, конечно, можно. Просто есть такой закон, по которому, если тебе удастся вырастить трансгендера, то получаешь небольшую надбавочку, пособие, нелохую такую выплатку. Центник к центнику, копеечка к копеечке," — объяснила исполнительница хита "Каждый раз".

Подписчики поняли, что Елизавета иронизирует и стали делиться своим опытом.

"Я вот переживаю, что я мальчика одевала в розовое, но при этом надевала на него панамку в динозаврах. Не нейтрализуют ли динозавры розовость комбинезона?";

"Может быть вы там ещё разрешаете детям и на радугу смотреть?";

"Спасибо за совет! Мы в Германии топим дровами, только на это пособие и надежда", — писали фолловеры под постом певицы.