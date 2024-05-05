Это простой способ придать вашему ландшафту профессиональный вид

Почему стоит использовать садовый бордюр

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Это простой способ придать вашему ландшафту профессиональный вид. Многие домовладельцы пропускают этот важный этап, но садовый бордюр придаёт вашим насаждениям завершающий вид. Без него ваши грядки выглядят незаконченными.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Садовый бордюр также выполняет функциональную функцию, убирая с ваших грядок травы, многие из которых расползаются. Острая кромка между травой и грядками для посадки делает ваш газон опрятным. Кроме того, бордюр защищает ваши однолетние и многолетние растения от воздействия косилки и триммера.

Бордюр производится из множества различных материалов: пластика, металла, дерева и камня. Выберите тип, который соответствует стилю вашего сада. Например, камень очаровательно смотрится в саду на даче, в то время как чёткие края металла придают саду более современный вид.

Пластиковый бордюр

Пластик не выглядит гламурно, но он недорогой и прослужит много лет. Он поставляется в длинных рулонах, для окантовки которых требуется выкопать траншею. Рулоны могут быть громоздкими в обращении, поэтому наймите помощника для облегчения монтажа.

Металлический бордюр

Многие типы металлических бордюров не поддаются копанию, то есть вы забиваете их в землю. Устанавливать их руками тяжело, поэтому при работе надевайте плотные рабочие перчатки. Окрашенный или оцинкованный металл служит дольше всего.

Камни для брусчатки

Бетонная брусчатка практически не поддается разрушению. Но с ней тяжело обращаться, а установка требует много времени, поэтому запланируйте несколько дней переноски и перекопки. Вы можете сделать дорожки из брусчатки или просто использовать её клумб.