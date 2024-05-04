Такую почву пионы будут очень любить

Почва для пионов имеет значение

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Когда речь идет о выращивании пионов, выбор подходящей почвы имеет огромное значение. Пионы — это красивые и изысканные цветы, которые требуют определённых условий для своего процветания. Правильно подобранная почва позволит растениям развиваться здорово и цвести роскошно.

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Итак, какой же должна быть почва для пионов? Во-первых, она должна быть хорошо дренируемой. Пионы не переносят застоя воды и могут загнивать, если корни находятся в постоянной влажности. Поэтому обязательно добавьте в почву песок или перлит для обеспечения хорошего дренажа.

Во-вторых, почва должна быть плодородной и обогащенной питательными веществами. Пионы требуют свежих и питательных почв, чтобы хорошо расти и цвести. Поэтому перед посадкой лучше добавить органическое удобрение, такое как компост или перегной.

Кроме того, pH почвы для пионов должен быть нейтральным или слегка щелочным. Идеальным значением pH для пионов считается от 6,5 до 7,5. Если ваша почва слишком кислая, можно добавить известь или измельченную ракушку для повышения pH.

Не забудьте также учитывать освещение и местоположение при выборе подходящей почвы. Пионы предпочитают солнечные места, поэтому выбирайте место для посадки так, чтобы растения получали достаточно солнечного света.