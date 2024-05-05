Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы последствия использования утюжка для ваших волос
Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу
Акции Carvana резко выросли после прогноза увеличения продаж
Опасности для туристов в Турции: что нужно знать?
Страхование от стихийных бедствий: насколько оно необходимо?
Почему стоит использовать садовый бордюр
Российские сверхмалые космические аппараты получат новые маневренные двигатели
Какие действия предпринять, если волосы начинают сильно выпадать
Как правильно спланировать поездку в Японию: виза, транспорт и жильё
Страховки от тяжёлых заболеваний: виды и преимущества

О страховании от критических заболеваний

1:05
Страхование

В последние годы представители среднего класса активно покупают "страховки от рака" и других опасных заболеваний.

О страховании от критических заболеваний
Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Люди разочаровались в качестве медицинской помощи в государственных клиниках по ОМС. Лечение на уровне европейских и американских клиник доступно и в России, но стоимость медицинских услуг высока. Страховка может помочь покрыть сложные, высокотехнологичные диагностические и лечебные процедуры.

Существует страховой продукт — страхование от критических заболеваний, предоставляемый банками и страховыми компаниями.

"Страховка от рака" и других опасных заболеваний стоит не так дорого, ежегодные выплаты составляют от 3 до 9 тысяч рублей в год. Важно внимательно читать договор и знать обо всех оговорках, которые позволяют страховщику на законных основаниях отказать в выплате.

Долгосрочная инвестиция в здоровье: страхование от критических заболеваний требует регулярных платежей на протяжении многих лет.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Какие растения любят яичную скорлупу
Такую почву пионы будут очень любить
Такую почву пионы будут очень любить
Последние материалы
Каковы последствия использования утюжка для ваших волос
Ольга Бузова сменила имидж и представила новую прическу
Акции Carvana резко выросли после прогноза увеличения продаж
Опасности для туристов в Турции: что нужно знать?
Страхование от стихийных бедствий: насколько оно необходимо?
Почему стоит использовать садовый бордюр
Российские сверхмалые космические аппараты получат новые маневренные двигатели
Как вырастить кизил: позаботьтесь о почве и удалите сорняки
О страховании от критических заболеваний
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников