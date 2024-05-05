Страховки от тяжёлых заболеваний: виды и преимущества

О страховании от критических заболеваний

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

В последние годы представители среднего класса активно покупают "страховки от рака" и других опасных заболеваний.

Фото: mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Люди разочаровались в качестве медицинской помощи в государственных клиниках по ОМС. Лечение на уровне европейских и американских клиник доступно и в России, но стоимость медицинских услуг высока. Страховка может помочь покрыть сложные, высокотехнологичные диагностические и лечебные процедуры.

Существует страховой продукт — страхование от критических заболеваний, предоставляемый банками и страховыми компаниями.

"Страховка от рака" и других опасных заболеваний стоит не так дорого, ежегодные выплаты составляют от 3 до 9 тысяч рублей в год. Важно внимательно читать договор и знать обо всех оговорках, которые позволяют страховщику на законных основаниях отказать в выплате.

Долгосрочная инвестиция в здоровье: страхование от критических заболеваний требует регулярных платежей на протяжении многих лет.