Россия разработала маневренные двигатели для сверхмалых космических аппаратов

Российские сверхмалые космические аппараты получат новые маневренные двигатели

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В Российской Федерации закончены работы по разработке маневренных двигателей, которые будут использоваться для оснащения сверхмалых космических аппаратов.

Фото: flickr.com by NASA is licensed under public domain

Эти миниатюрные космические объекты с массой не менее 100 граммов и не превышающей 1 кг называются пикоспутниками, фемтоспутники имеют массу менее 100 граммов, а адоспутники — массу до 10 граммов.

Эти устройства можно запускать в виде облаков спутников и настраивать их размещение в различных композициях, что позволяет создавать уникальные сети, способные ловить космические частицы или действовать как фазированные антенные решетки для стабильного приема и передачи сигналов.

По мнению ведущего инженера Российского государственного космического университета Владимира Линькова, космическая технология активно прогрессирует, и для достижения новых целей необходимы все более компактные устройства. Новое отечественное изобретение позволит супермалым спутникам выполнять маневры с высокой точностью.

Кроме того, Линьков уточнил, что разработанные в Российском государственном космическом университете двигатели имеют матричную структуру, состоящую из крайне мелких ячеек, в которых содержится определенное количество зарядов в виде твердотопливных элементов. Эти ячейки могут быть расположены на различных частях спутника или даже покрывать его полностью — при необходимости они будут активированы для коррекции направления движения устройства.

В Российском государственном космическом университете уже объявлено о создании полномасштабных моделей таких видов двигателей, которые после проведения испытаний будут дорабатываться и постоянно улучшаться.