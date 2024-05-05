Страхование от стихийных бедствий

Страхование от стихийных бедствий: насколько оно необходимо?

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование имущества от стихийных бедствий является необходимостью для обеспечения безопасности и защиты квартир, дач и машин.

Риск "стихийные бедствия" включает в себя ущерб, причиненный здоровью, жизни и собственности людей и организаций в результате техногенных аварий, природных катастроф и несчастных случаев. Страхование имущества может покрывать различные риски, зависящие от типа полиса и региона приобретения.

Страховые компании предлагают защиту от ущерба, вызванного опасными природными явлениями, такими как бури, штормы, ураганы и пожары. При оформлении полиса нужно внимательно читать договор и задавать вопросы, если что-то насторожило или непонятно.

Недвижимость заемщиков, выплачивающих ипотечный кредит, априори застрахована от стихийных бедствий.

В добровольном порядке лучше застраховаться всем, но в первую очередь - жителям регионов с традиционно высоким риском стихийных бедствий.