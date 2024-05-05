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Carvana шокирует рынок: акции взлетели на 30% после неожиданного прогноза

Акции Carvana резко выросли после прогноза увеличения продаж

1:14
Авто

Акции компании Carvana, занимающейся продажей подержанных автомобилей, значительно выросли более чем на 30% после торгов в четверг, благодаря неожиданному положительному прогнозу относительно розничных продаж и прибыли в текущем квартале.

Акции Carvana резко выросли после прогноза увеличения продаж
Фото: Wikipedia by Michael Rivera is licensed under CC BY-SA 4.0

В условиях высоких процентных ставок потребители всё чаще обращают внимание на рынок подержанных автомобилей, избегая покупки новых. За текущий год акции Carvana выросли примерно на 65%, после того как в прошлом году их стоимость увеличилась в 11 раз.

Согласно данным аналитиков, рост стоимости акций добавит около 5 миллиардов долларов к рыночной капитализации компании, составляющей 17,6 миллиарда долларов. За первые три месяца года доходы компании составили 3,06 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков, равные 2,89 миллиарда долларов. Carvana также сообщила о квартальной прибыли в размере 49 миллионов долларов, превышающей прогнозы аналитиков, которые ожидали 31,2 миллиона долларов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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