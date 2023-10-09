Для Израиля нет хорошего варианта выхода из войны с ХАМАС

Израиль стоит перед дилеммой: вводить войска в Газу или наземной операции не быть. И то, и другое — плохо для него.

Фото: www.elnashra.com

ХАМАС продолжает контролировать юг Израиля

В понедельник ХАМАС продолжал удерживать ряд населённых пунктов в окрестностях сектора Газа. Об этом заявил представитель израильской армии Ричард Хехт.

"Мы всё ещё воюем. Вокруг Газы есть от семи до восьми объектов, которые неподконтрольны ЦАХАЛ", - сказал он, добавив, что к концу понедельника, возможно контроль будет восстановлен.

По словам Хехта, израильтяне атаковали ракетами "более 500 объектов" в секторе Газа в ночь с воскресенья на понедельник. Сейчас на юге задействовано 100 000 солдат резерва ЦАХАЛ.

Израильская газета Haaret указывает, что крупные силы ХАМАС продолжают пересекать границу с сектором Газа, бои в населённых пунктах рядом с этим районом продолжаются в понедельник утром. ЦАХАЛ ищет лазейки в пограничной стене и другие пути, через которые повстанцы проникают в Израиль, подчёркивает газета.

Ливанское издание Еlnashra заявляет, что на третий день операции "Шторм Аль-Акса" Израиль прекратил движение в восточном секторе южного Ливана и вывел оттуда поселенцев.

Дилемма для Израиля — надо ли заходить в сектор Газа

По данным экспертов, опрошенных ливанской газетой, израильтяне не справятся со вторым фронтом на севере против ливанской (иранской) "Хезболлы". И в Газу они вряд ли зайдут, так как это вызовет огромные потери с обеих сторон и консолидацию "арабских сил оси сопротивления, простирающейся от Газы до Ливана, Сирии и, возможно, до других стран".

Руководство ЦАХАЛ, безусловно, будет думать о том, надо ли начинать наземную операцию в Газе, а пока это были лишь эмоциональные заявления.

Некоторые эксперты говорят о ловушке, в которую Израиль затянул палестинцев, чтобы уничтожить ХАМАС, введя в Газу армию. Якобы ничем другим невозможно объяснить, что не сработала защита пограничной стены. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку ни одно нормальное государство (а Израиль — таковое) не будет жертвовать своими гражданами.

Сейчас у израильтян более тысячи убитых и несколько сотен пленённых, среди них дети.

Пока установка на блокаду Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал "полностью осадить сектор Газа".

"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - сказал он.

Израиль также отменил протокол "Стук на крыше", то есть предупреждение палестинцам, что надо покинуть помещение, по которому будет нанесён удар. То есть просматривается тактика — взять измором.

Оставлять ХАМАС в Газе — жертвовать будущим

Журнал Economist пишет, что операция "Шторм Аль-Акса" знаменует собой конец многолетней веры израильтян в то, что палестинские стремления к суверенитету могут быть отложены на неопределенный срок, в то время как остальная часть Ближнего Востока будет продвигаться в своём развитии. Палестинцы показали, что без решения их проблемы это не получится.

Издание полагает, что другое правительство Палестины на Западном берегу реки Иордан — ФАТХ - пришло в упадок, его лидер Махмуд Аббас болен. Поэтому ХАМАС станет "истинным голосом палестинского сопротивления". И если движение останется у власти в Газе, то Израилю спокойно не жить.

Таким образом, перед Израилем стоит дилемма, которую надо решать очень быстро. Он бы и решил, но США сейчас масштабная война на Ближнем Востоке совершенно не нужна. Есть ещё вариант признания Палестины с территориальными уступками. Пока Тель-Авив для этого не созрел.

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