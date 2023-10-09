Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Для Израиля нет хорошего варианта выхода из войны с ХАМАС

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль стоит перед дилеммой: вводить войска в Газу или наземной операции не быть. И то, и другое — плохо для него.

Для Израиля нет хорошего варианта выхода из войны с ХАМАС
Фото: www.elnashra.com

ХАМАС продолжает контролировать юг Израиля

В понедельник ХАМАС продолжал удерживать ряд населённых пунктов в окрестностях сектора Газа. Об этом заявил представитель израильской армии Ричард Хехт.

"Мы всё ещё воюем. Вокруг Газы есть от семи до восьми объектов, которые неподконтрольны ЦАХАЛ", - сказал он, добавив, что к концу понедельника, возможно контроль будет восстановлен.

По словам Хехта, израильтяне атаковали ракетами "более 500 объектов" в секторе Газа в ночь с воскресенья на понедельник. Сейчас на юге задействовано 100 000 солдат резерва ЦАХАЛ.

Израильская газета Haaret указывает, что крупные силы ХАМАС продолжают пересекать границу с сектором Газа, бои в населённых пунктах рядом с этим районом продолжаются в понедельник утром. ЦАХАЛ ищет лазейки в пограничной стене и другие пути, через которые повстанцы проникают в Израиль, подчёркивает газета.

Ливанское издание Еlnashra заявляет, что на третий день операции "Шторм Аль-Акса" Израиль прекратил движение в восточном секторе южного Ливана и вывел оттуда поселенцев.

Дилемма для Израиля — надо ли заходить в сектор Газа

По данным экспертов, опрошенных ливанской газетой, израильтяне не справятся со вторым фронтом на севере против ливанской (иранской) "Хезболлы". И в Газу они вряд ли зайдут, так как это вызовет огромные потери с обеих сторон и консолидацию "арабских сил оси сопротивления, простирающейся от Газы до Ливана, Сирии и, возможно, до других стран".

Руководство ЦАХАЛ, безусловно, будет думать о том, надо ли начинать наземную операцию в Газе, а пока это были лишь эмоциональные заявления. 

Некоторые эксперты говорят о ловушке, в которую Израиль затянул палестинцев, чтобы уничтожить ХАМАС, введя в Газу армию. Якобы ничем другим невозможно объяснить, что не сработала защита пограничной стены. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку ни одно нормальное государство (а Израиль — таковое) не будет жертвовать своими гражданами. 

Сейчас у израильтян более тысячи убитых и несколько сотен пленённых, среди них дети. 

Пока установка на блокаду Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал "полностью осадить сектор Газа".

"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - сказал он.

Израиль также отменил протокол "Стук на крыше", то есть предупреждение палестинцам, что надо покинуть помещение, по которому будет нанесён удар. То есть просматривается тактика — взять измором.

Оставлять ХАМАС в Газе — жертвовать будущим

Журнал Economist пишет, что операция "Шторм Аль-Акса" знаменует собой конец многолетней веры израильтян в то, что палестинские стремления к суверенитету могут быть отложены на неопределенный срок, в то время как остальная часть Ближнего Востока будет продвигаться в своём развитии. Палестинцы показали, что без решения их проблемы это не получится.

Издание полагает, что другое правительство Палестины на Западном берегу реки Иордан — ФАТХ - пришло в упадок, его лидер Махмуд Аббас болен. Поэтому ХАМАС станет "истинным голосом палестинского сопротивления". И если движение останется у власти в Газе, то Израилю спокойно не жить.

Таким образом, перед Израилем стоит дилемма, которую надо решать очень быстро. Он бы и решил, но США сейчас масштабная война на Ближнем Востоке совершенно не нужна. Есть ещё вариант признания Палестины с территориальными уступками. Пока Тель-Авив для этого не созрел.

Читайте по теме: Палестинские бойцы успешно развивают наступление, освобождая свои земли

Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы ливан сектор газа
Новости Все >
60-летний Андрей Разин заявил, что вдова Юрия Шатунова выходит замуж
Звезда "Дома-2" Олег Майами прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой
Врач-инфекционист рассказала о причинах пробуждения вируса герпеса: слабый иммунитет
Американский генерал спрогнозировал возросшую вероятность войны США и России
Невролог напомнила, о каких проблемах может говорить дёргающийся глаз
Ученые назвали основную причину развития болезни Альцгеймера
Учёные заявили, что активность интимных отношений снизилась из-за интернета
Двое волгоградцев подожгли администрацию посёлка
Чубайса заметили в аэропорту в зоне вылета из Израиля
Прокуратура Первоуральска начала расследование случая смерти пенсионера у больницы
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Звёзды из сериала "Ералаш" трагически погибли в начале карьеры
Стали известны причины раннего ухода из жизни юных звезд тележурнала "Ералаш"
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Последние материалы
Учёные заявили, что активность интимных отношений снизилась из-за интернета
Двое волгоградцев подожгли администрацию посёлка
Чубайса заметили в аэропорту в зоне вылета из Израиля
Прокуратура Первоуральска начала расследование случая смерти пенсионера у больницы
Военный эксперт: на Украине не построят ни одного завода ВПК
Для Израиля нет хорошего варианта выхода из войны с ХАМАС
Создатель китайских игрушек подал 38 исков на челябинских бизнесменов
Активист пожаловался на главу Роспотребнадзора Башкирии из-за ее активности в instagram*
В Ростовской области сообщили, что сезон ОРВИ и гриппа начнётся в ноябре
В Госдепе сообщили о гибели девяти граждан США в ходе ударов ХАМАС по Израилю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников