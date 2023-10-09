Израиль стоит перед дилеммой: вводить войска в Газу или наземной операции не быть. И то, и другое — плохо для него.
В понедельник ХАМАС продолжал удерживать ряд населённых пунктов в окрестностях сектора Газа. Об этом заявил представитель израильской армии Ричард Хехт.
"Мы всё ещё воюем. Вокруг Газы есть от семи до восьми объектов, которые неподконтрольны ЦАХАЛ", - сказал он, добавив, что к концу понедельника, возможно контроль будет восстановлен.
По словам Хехта, израильтяне атаковали ракетами "более 500 объектов" в секторе Газа в ночь с воскресенья на понедельник. Сейчас на юге задействовано 100 000 солдат резерва ЦАХАЛ.
Израильская газета Haaret указывает, что крупные силы ХАМАС продолжают пересекать границу с сектором Газа, бои в населённых пунктах рядом с этим районом продолжаются в понедельник утром. ЦАХАЛ ищет лазейки в пограничной стене и другие пути, через которые повстанцы проникают в Израиль, подчёркивает газета.
Ливанское издание Еlnashra заявляет, что на третий день операции "Шторм Аль-Акса" Израиль прекратил движение в восточном секторе южного Ливана и вывел оттуда поселенцев.
По данным экспертов, опрошенных ливанской газетой, израильтяне не справятся со вторым фронтом на севере против ливанской (иранской) "Хезболлы". И в Газу они вряд ли зайдут, так как это вызовет огромные потери с обеих сторон и консолидацию "арабских сил оси сопротивления, простирающейся от Газы до Ливана, Сирии и, возможно, до других стран".
Руководство ЦАХАЛ, безусловно, будет думать о том, надо ли начинать наземную операцию в Газе, а пока это были лишь эмоциональные заявления.
Некоторые эксперты говорят о ловушке, в которую Израиль затянул палестинцев, чтобы уничтожить ХАМАС, введя в Газу армию. Якобы ничем другим невозможно объяснить, что не сработала защита пограничной стены. Но эта версия не выдерживает критики, поскольку ни одно нормальное государство (а Израиль — таковое) не будет жертвовать своими гражданами.
Сейчас у израильтян более тысячи убитых и несколько сотен пленённых, среди них дети.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант приказал "полностью осадить сектор Газа".
"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто", - сказал он.
Израиль также отменил протокол "Стук на крыше", то есть предупреждение палестинцам, что надо покинуть помещение, по которому будет нанесён удар. То есть просматривается тактика — взять измором.
Журнал Economist пишет, что операция "Шторм Аль-Акса" знаменует собой конец многолетней веры израильтян в то, что палестинские стремления к суверенитету могут быть отложены на неопределенный срок, в то время как остальная часть Ближнего Востока будет продвигаться в своём развитии. Палестинцы показали, что без решения их проблемы это не получится.
Издание полагает, что другое правительство Палестины на Западном берегу реки Иордан — ФАТХ - пришло в упадок, его лидер Махмуд Аббас болен. Поэтому ХАМАС станет "истинным голосом палестинского сопротивления". И если движение останется у власти в Газе, то Израилю спокойно не жить.
Таким образом, перед Израилем стоит дилемма, которую надо решать очень быстро. Он бы и решил, но США сейчас масштабная война на Ближнем Востоке совершенно не нужна. Есть ещё вариант признания Палестины с территориальными уступками. Пока Тель-Авив для этого не созрел.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.