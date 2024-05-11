Волшебные тренды: пятерка модных стрижек на 2024 год

Пять модных причесок, которые стоит опробовать в 2024 году

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представляем вам пятерку самых модных стрижек для длинных и коротких волос, которые будут в тренде в 2024 году.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многослойная стрижка шегги: эта небрежная стрижка, выстригаемая слоями, не только корректирует овал лица, но также идеально подходит для обладательниц кудрявых волос. Она гармонично смотрится как с челкой, так и без нее.

Бикси: для тех, кто ищет что-то экстраординарное и готов избавиться от лишней длины волос. Бикси объединяет в себе черты пикси и стрижки боб, создавая уникальный образ с многослойностью, объемом у корней и укороченными висками. Варианты этой стрижки разнообразны: многослойная, асимметричная, с удлиненной или укороченной челкой.

Стрижка "Бабочка": тренд этого сезона, который остается актуальным и в следующем. Эта стрижка напоминает взмах крыльев бабочки и выглядит стильно и элегантно. Можно имитировать фейковый боб, заколотив нижний слой на затылке. Это отличный выбор для тех, кто хочет освежить свой образ и придать лицу молодость.

Тупой боб: классическая и вневременная стрижка, которая стала особенно популярной благодаря известным личностям. Тупой боб выглядит стильно и подходит практически всем. Он придает объем тонким волосам и помогает скрыть некоторые черты лица.

Андеркат пикси: эта стрижка с укороченным затылком и висками подходит для тех, кто не боится экспериментировать. Даже после сорока она может выглядеть стильно, если добавить объем на макушке и удлиненную челку.

