Принц Уильям во время посещения в городе Нью-Таун больницы Святой Марии рассказал о состоянии здоровья его супруги, принцессы Уэльской Кэтрин. По его словам, у нее "все хорошо". Об этом сообщает Sky News.
Он также признался, что его дети завидуют его путешествию и будут очень расстроены, если он вскоре не вернется домой.
"Даже не могу поверить, что сегодня здесь такая потрясающая погода. Я даже окунулся в море, на мне был гидрокостюм", — с воодушевлением признался наследник монарха.
В местной кондитерской он выбрал пять пирожных и рассказал, что один съест сам, а остальное отвезет своей семьей.
Ранее Равшана Куркова показала танец со своей годовалой дочерью.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.