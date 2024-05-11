Принц Уилльям рассказал, в каком состоянии сейчас находится больная раком Кейт Миддлтон

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Принц Уильям ответил на вопрос о состоянии здоровья Кейт Миддлтон: "Все хорошо"

0:49
Шоу-бизнес

Принц Уильям во время посещения в городе Нью-Таун больницы Святой Марии рассказал о состоянии здоровья его супруги, принцессы Уэльской Кэтрин. По его словам, у нее "все хорошо". Об этом сообщает Sky News.

Принц Уильям ответил на вопрос о состоянии здоровья Кейт Миддлтон: "Все хорошо"
Фото: youtube.com by канал The Royal Family Channel is licensed under public domain

Он также признался, что его дети завидуют его путешествию и будут очень расстроены, если он вскоре не вернется домой.

"Даже не могу поверить, что сегодня здесь такая потрясающая погода. Я даже окунулся в море, на мне был гидрокостюм", — с воодушевлением признался наследник монарха.

В местной кондитерской он выбрал пять пирожных и рассказал, что один съест сам, а остальное отвезет своей семьей.

Ранее Равшана Куркова показала танец со своей годовалой дочерью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Принц Уильям ответил на вопрос о состоянии здоровья Кейт Миддлтон: "Все хорошо"
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