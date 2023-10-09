Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии

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Специалист по разведке Георгий Рипер уверен, что израильский кризис — не конец, а часть (и не последняя) "грандиозного передела мира", следом за которым полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань.

Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

"Многие сейчас пишут умные прогнозы про "протокол "Самсон" (применение Израилем ядерного оружия (ЯО) или "Парковка" (зачистка Газы "под ноль"), переключившись с Украины на палестино-израильский кризис. Вопрос гораздо шире. Это — часть нового, грандиозного передела мира, устоявшегося после Второй мировой", — заявил он Pravda. Ru.

Напомним, что означают оба протокола:

Израиль сегодня имеет как минимум 200 ядерных боеголовок, обладает полноценной ядерной триадой и является шестым по арсеналу в мире. Официально Израиль никогда не признает наличие ЯО (есть лишь ничейный ядерный взрыв — "инцидент Vela"), но все знают про "протокол "Самсон" — удар превентивного ядерного возмездия, имеющийся в запасе у ЦАХАЛ. Также СМИ и соцмедиа сообщали о существовании в Израиле так называемого "плана "Парковка" (превращения территории Сектора Газа в "автомобильную парковку"). Сейчас фактически он и происходит — согласно давно разработанному документу, сначала Газа уничтожается ракетами, после чего тяжёлые танки и спецназ зачищают регион, после чего бульдозеры разравнивают все до состояния площадки.

"Израиль "зачистит" Сектор Газа, вызвав миграционный кризис и взрыв агрессии исламского мира. США ведут авианосную группировку — кто мешает Ирану дать ХАМАСу или Хезболле противокорабельные ракеты, а Ливии — дать старые стратегические Ту-22? А утопленный авианосец — это не бульдозеры в Газе. Может пойти речь о физическом существовании Израиля. И в ответ - об уничтожении стран арабского мира пресловутой "ядеркой", — делится эксперт.

Однако специалист по разведке "увы, сделал бы ставку на то, что мигранты (в большинстве своём — мусульмане) в Европе начнут эту самую Европу жечь и резать", вызвав гражданско-религиозные и просто цивилизационные войны в ЕС. "Поверьте, "половить рыбку в мутной воде" и не упустить свои выгоды при переделе мира хотят многие", — рассуждает он.

"Кризис в Израиле открыл врата ада на Ближнем Востоке и в Европе, запылает весь мир, польется кровь "по меридианам",- добавляет специалист.

Эксперт не исключает, что "под шумок" произойдут и другие крупные конфликты:

Китай начнет военную операцию и заберет Тайвань

Поляки придут забирать часть Украины

Индия и Пакистан "переделят" Кашмир (что опасно, так как обе страны- ядерные державы)

Поддерживаемые США японцы и КНДР с ядерным оружием решат закрыть "цивилизационно-территориальные" вопросы

"Горячей точкой" может стать Северный Кипр

Сербы и албанцы сойдутся войной за Косово на фоне горящей Европы

О своей независимости и веках унижения от Британии вспомнит "вольная Ирландия"

Если Британия будет отвлечена на Ирландию, о "своих" Мальвинских островах может вспомнить Аргентина.

и т. д.

"Так что спокойнее всего в этот период войн перед упорядочиванием мироустройства будет у пингвинов на полюсе, в Ватикане (хотя не факт) и далёкой Австралии. А ещё, как ни странно, в огромной ядерной России (думаю, с Украиной она разберётся за год-два, если не начнется война с НАТО). Россия сформулировала свои принципы нового мира и сидит, наблюдает", — заключил Рипер.

В соцсетях на эту тему, кстати, уже появились шутки — так, проект "БЧН" иронично пишет:

"На фоне всего этого Путин будет играть на рояле, Медведев — строчить посты под руссиано, а Батька бегать вокруг с криками "Уладымыр Удадымыровыч, как харашо, что у нас атдельныя цывылызацыя!"