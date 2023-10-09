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Олег Володин

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии

4:09
Мир

Специалист по разведке Георгий Рипер уверен, что израильский кризис — не конец, а часть (и не последняя) "грандиозного передела мира", следом за которым полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Фото: Скриншот из игры Europa Universalis 4 - Russia

"Многие сейчас пишут умные прогнозы про "протокол "Самсон" (применение Израилем ядерного оружия (ЯО) или "Парковка" (зачистка Газы "под ноль"), переключившись с Украины на палестино-израильский кризис. Вопрос гораздо шире. Это — часть нового, грандиозного передела мира, устоявшегося после Второй мировой", — заявил он Pravda. Ru.

Напомним, что означают оба протокола:

  1. Израиль сегодня имеет как минимум 200 ядерных боеголовок, обладает полноценной ядерной триадой и является шестым по арсеналу в мире. Официально Израиль никогда не признает наличие ЯО (есть лишь ничейный ядерный взрыв — "инцидент Vela"), но все знают про "протокол "Самсон" — удар превентивного ядерного возмездия, имеющийся в запасе у ЦАХАЛ.
  2. Также СМИ и соцмедиа сообщали о существовании в Израиле так называемого "плана "Парковка" (превращения территории Сектора Газа в "автомобильную парковку"). Сейчас фактически он и происходит — согласно давно разработанному документу, сначала Газа уничтожается ракетами, после чего тяжёлые танки и спецназ зачищают регион, после чего бульдозеры разравнивают все до состояния площадки.

"Израиль "зачистит" Сектор Газа, вызвав миграционный кризис и взрыв агрессии исламского мира. США ведут авианосную группировку — кто мешает Ирану дать ХАМАСу или Хезболле противокорабельные ракеты, а Ливии — дать старые стратегические Ту-22? А утопленный авианосец — это не бульдозеры в Газе. Может пойти речь о физическом существовании Израиля. И в ответ - об уничтожении стран арабского мира пресловутой "ядеркой", — делится эксперт.

Однако специалист по разведке "увы, сделал бы ставку на то, что мигранты (в большинстве своём — мусульмане) в Европе начнут эту самую Европу жечь и резать", вызвав гражданско-религиозные и просто цивилизационные войны в ЕС.

"Поверьте, "половить рыбку в мутной воде" и не упустить свои выгоды при переделе мира хотят многие", — рассуждает он. 

"Кризис в Израиле открыл врата ада на Ближнем Востоке и в Европе, запылает весь мир, польется кровь "по меридианам",- добавляет специалист.

Эксперт не исключает, что "под шумок" произойдут и другие крупные конфликты:

  • Китай начнет военную операцию и заберет Тайвань
  • Поляки придут забирать часть Украины
  • Индия и Пакистан "переделят" Кашмир (что опасно, так как обе страны- ядерные державы)
  • Поддерживаемые США японцы и КНДР с ядерным оружием решат закрыть "цивилизационно-территориальные" вопросы
  • "Горячей точкой" может стать Северный Кипр
  • Сербы и албанцы сойдутся войной за Косово на фоне горящей Европы
  • О своей независимости и веках унижения от Британии вспомнит "вольная Ирландия"
  • Если Британия будет отвлечена на Ирландию, о "своих" Мальвинских островах может вспомнить Аргентина.
  • и т. д.

"Так что спокойнее всего в этот период войн перед упорядочиванием мироустройства будет у пингвинов на полюсе, в Ватикане (хотя не факт) и далёкой Австралии. А ещё, как ни странно, в огромной ядерной России (думаю, с Украиной она разберётся за год-два, если не начнется война с НАТО). Россия сформулировала свои принципы нового мира и сидит, наблюдает", — заключил Рипер.

В соцсетях на эту тему, кстати, уже появились шутки — так, проект "БЧН" иронично пишет:

"На фоне всего этого Путин будет играть на рояле, Медведев — строчить посты под руссиано, а Батька бегать вокруг с криками "Уладымыр Удадымыровыч, как харашо, что у нас атдельныя цывылызацыя!"

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран израиль палестина сектор газа
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