Специалист по разведке Георгий Рипер уверен, что израильский кризис — не конец, а часть (и не последняя) "грандиозного передела мира", следом за которым полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань.
"Многие сейчас пишут умные прогнозы про "протокол "Самсон" (применение Израилем ядерного оружия (ЯО) или "Парковка" (зачистка Газы "под ноль"), переключившись с Украины на палестино-израильский кризис. Вопрос гораздо шире. Это — часть нового, грандиозного передела мира, устоявшегося после Второй мировой", — заявил он Pravda. Ru.
Напомним, что означают оба протокола:
"Израиль "зачистит" Сектор Газа, вызвав миграционный кризис и взрыв агрессии исламского мира. США ведут авианосную группировку — кто мешает Ирану дать ХАМАСу или Хезболле противокорабельные ракеты, а Ливии — дать старые стратегические Ту-22? А утопленный авианосец — это не бульдозеры в Газе. Может пойти речь о физическом существовании Израиля. И в ответ - об уничтожении стран арабского мира пресловутой "ядеркой", — делится эксперт.
Однако специалист по разведке "увы, сделал бы ставку на то, что мигранты (в большинстве своём — мусульмане) в Европе начнут эту самую Европу жечь и резать", вызвав гражданско-религиозные и просто цивилизационные войны в ЕС.
"Поверьте, "половить рыбку в мутной воде" и не упустить свои выгоды при переделе мира хотят многие", — рассуждает он.
"Кризис в Израиле открыл врата ада на Ближнем Востоке и в Европе, запылает весь мир, польется кровь "по меридианам",- добавляет специалист.
Эксперт не исключает, что "под шумок" произойдут и другие крупные конфликты:
"Так что спокойнее всего в этот период войн перед упорядочиванием мироустройства будет у пингвинов на полюсе, в Ватикане (хотя не факт) и далёкой Австралии. А ещё, как ни странно, в огромной ядерной России (думаю, с Украиной она разберётся за год-два, если не начнется война с НАТО). Россия сформулировала свои принципы нового мира и сидит, наблюдает", — заключил Рипер.
В соцсетях на эту тему, кстати, уже появились шутки — так, проект "БЧН" иронично пишет:
"На фоне всего этого Путин будет играть на рояле, Медведев — строчить посты под руссиано, а Батька бегать вокруг с криками "Уладымыр Удадымыровыч, как харашо, что у нас атдельныя цывылызацыя!"
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.