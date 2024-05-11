"У нас сейчас бабичник": Гузеева показала, как весело отдыхает на майских праздниках

Ведущая программы "Давай поженимся?!" на Первом канале Лариса Гузеева в своем блоге показала, как родственники встретили ее в Оренбургской области. По ее словам, вместе с родными людьми они решили устроить "бабичник".
На малой родине актрису встречали блюдами собственного приготовления, которые она решила запечатлеть на камеру.
"Друзья мои, бешбармак вообще хоть знаете, что это такое? Вот он! Это я у себя на родине. У нас сейчас девичник. Бабичник, я бы даже сказала", — поделилась Гузеева.
Помимо этого ее угостили домашним квасом, вкус которого она оценила и заявила, что он не сравнится с покупным.
В Оренбургской области у актрисы живет брат с семьей.
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