"У нас сейчас бабичник": Гузеева показала, как весело отдыхает на майских праздниках

Лариса Гузеева улетела в Оренбургскую область и устроила "бабичник"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая программы "Давай поженимся?!" на Первом канале Лариса Гузеева в своем блоге показала, как родственники встретили ее в Оренбургской области. По ее словам, вместе с родными людьми они решили устроить "бабичник".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ларисы Гузеевой в Инстаграм is licensed under public domain

На малой родине актрису встречали блюдами собственного приготовления, которые она решила запечатлеть на камеру.

"Друзья мои, бешбармак вообще хоть знаете, что это такое? Вот он! Это я у себя на родине. У нас сейчас девичник. Бабичник, я бы даже сказала", — поделилась Гузеева.

Помимо этого ее угостили домашним квасом, вкус которого она оценила и заявила, что он не сравнится с покупным.

В Оренбургской области у актрисы живет брат с семьей.

Ранее принц Уильям рассказал о состоянии здоровья Кейт Миддлтон.