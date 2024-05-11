Чем подкормить горох для быстрого роста

Ускоряем рост гороха

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Горох — это одно из самых популярных и полезных растений в мире. Он богат не только витаминами и минералами, но и белком, который является важным источником питания для человека. Поэтому, если вы выращиваете горох в своём саду или огороде, вам необходимо знать, как правильно подкормить его для быстрого роста и получения богатого урожая.

Горох является растением-накопителем азота, поэтому ему необходимо большое количество этого элемента для полноценного роста. Также важными элементами для гороха являются фосфор и калий, которые способствуют развитию корневой системы и формированию качественных плодов.

Одним из самых эффективных способов подкормки гороха является использование органических удобрений, таких как компост или перегной. Они не только обеспечивают растение необходимыми питательными веществами, но и улучшают структуру почвы, делая ее более плодородной. Органические удобрения можно вносить как перед посевом гороха, так и во время его роста.

Также можно использовать минеральные удобрения, которые содержат необходимые для гороха элементы. Но при этом необходимо следить за дозировкой, чтобы не переборщить и не нанести вред растению. Лучше всего использовать комплексные удобрения, которые содержат все необходимые элементы в оптимальном соотношении.

Важно помнить, что горох не нуждается в частой подкормке. Достаточно проводить ее 1-2 раза за сезон. Первую подкормку рекомендуется проводить в период появления первых настоящих листьев, а вторую — во время цветения растения.

Также стоит обратить внимание на состояние почвы. Если она кислая, то горох может плохо поглощать питательные вещества. В этом случае необходимо провести известкование почвы, чтобы улучшить ее кислотность.

Нельзя также забывать о поливе гороха. Он нуждается в достаточном количестве влаги для нормального роста и развития. Но при этом не стоит переувлажнять почву, так как это может привести к гниению корней.