Болгарское посольство в России опровергает информацию о затруднениях с получением шенгенских виз для россиян. Представители дипломатической миссии утверждают, что Болгария предоставляет визы, позволяющие свободно путешествовать по странам Шенгенского соглашения.
Это заявление последовало на фоне сообщений в некоторых СМИ о сложностях в процессе получения виз в России. В посольстве подчеркнули отсутствие таких проблем.
Ситуации, когда авиакомпании пытались ограничить перемещение россиян, также не связаны с проблемами получения виз. Примером служит инцидент с отказом авиакомпании AirBaltic допустить россиянина на борт, несмотря на наличие у него шенгенской визы, который является исключением из правил.
Также туристическое агентство RTN предупреждает о возможных задержках в оформлении шенгенских виз в преддверии летнего сезона из-за увеличения числа заявлений и перегрузки визовых центров в некоторых европейских странах, включая Испанию и Италию.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.