Болгарское посольство развеивает мифы о проблемах с шенгенскими визами для россиян

Болгария опровергла заявления о невыдачах россиянам шенгенских виз

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Болгарское посольство в России опровергает информацию о затруднениях с получением шенгенских виз для россиян. Представители дипломатической миссии утверждают, что Болгария предоставляет визы, позволяющие свободно путешествовать по странам Шенгенского соглашения.

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Это заявление последовало на фоне сообщений в некоторых СМИ о сложностях в процессе получения виз в России. В посольстве подчеркнули отсутствие таких проблем.

Ситуации, когда авиакомпании пытались ограничить перемещение россиян, также не связаны с проблемами получения виз. Примером служит инцидент с отказом авиакомпании AirBaltic допустить россиянина на борт, несмотря на наличие у него шенгенской визы, который является исключением из правил.

Также туристическое агентство RTN предупреждает о возможных задержках в оформлении шенгенских виз в преддверии летнего сезона из-за увеличения числа заявлений и перегрузки визовых центров в некоторых европейских странах, включая Испанию и Италию.