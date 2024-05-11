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Болгарское посольство развеивает мифы о проблемах с шенгенскими визами для россиян

Болгария опровергла заявления о невыдачах россиянам шенгенских виз

1:06
Туризм

Болгарское посольство в России опровергает информацию о затруднениях с получением шенгенских виз для россиян. Представители дипломатической миссии утверждают, что Болгария предоставляет визы, позволяющие свободно путешествовать по странам Шенгенского соглашения.

Болгария опровергла заявления о невыдачах россиянам шенгенских виз
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

Это заявление последовало на фоне сообщений в некоторых СМИ о сложностях в процессе получения виз в России. В посольстве подчеркнули отсутствие таких проблем.

Ситуации, когда авиакомпании пытались ограничить перемещение россиян, также не связаны с проблемами получения виз. Примером служит инцидент с отказом авиакомпании AirBaltic допустить россиянина на борт, несмотря на наличие у него шенгенской визы, который является исключением из правил.

Также туристическое агентство RTN предупреждает о возможных задержках в оформлении шенгенских виз в преддверии летнего сезона из-за увеличения числа заявлений и перегрузки визовых центров в некоторых европейских странах, включая Испанию и Италию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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