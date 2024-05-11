Актёр Павел Прилучный решил через суд отобрать детей у Агаты Муцениеце

Павел Прилучный решил забрать детей у бывшей жены

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный попытается отсудить детей у бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.

Фото: https://vk.com/priluchny by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Как сообщает издание POPCAKE, судебные тяжбы между Прилучным и Агатой Муцениеце приняли неожиданный поворот.

Адвокаты актёра подали судебный иск с требованием установления места жительства общих с Муцениеце детей.

Случилось это после того, как Муцениеце выиграла судебный процесс по делу об увеличении размера алиментов. Прилучный подал на апелляцию, решив отобрать детей у бывшей жены.

Ранее Агата Муцениеце отпраздновала победу в суде над Павлом Прилучным.