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Актёр Павел Прилучный решил через суд отобрать детей у Агаты Муцениеце

Павел Прилучный решил забрать детей у бывшей жены

0:41
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный попытается отсудить детей у бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце. 

Павел Прилучный решил забрать детей у бывшей жены
Фото: https://vk.com/priluchny by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman

Как сообщает издание POPCAKE, судебные тяжбы между Прилучным и Агатой Муцениеце приняли неожиданный поворот. 

Адвокаты актёра подали судебный иск с требованием установления места жительства общих с Муцениеце детей.

Случилось это после того, как Муцениеце выиграла судебный процесс по делу об увеличении размера алиментов. Прилучный подал на апелляцию, решив отобрать детей у бывшей жены. 

Ранее Агата Муцениеце отпраздновала победу в суде над Павлом Прилучным.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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