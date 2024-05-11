Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный попытается отсудить детей у бывшей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.
Как сообщает издание POPCAKE, судебные тяжбы между Прилучным и Агатой Муцениеце приняли неожиданный поворот.
Адвокаты актёра подали судебный иск с требованием установления места жительства общих с Муцениеце детей.
Случилось это после того, как Муцениеце выиграла судебный процесс по делу об увеличении размера алиментов. Прилучный подал на апелляцию, решив отобрать детей у бывшей жены.
Ранее Агата Муцениеце отпраздновала победу в суде над Павлом Прилучным.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.