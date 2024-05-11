Киркоров поссорился с дочерью Аллой-Викторией и ушел из дома

Филипп Киркоров поругался с дочерью перед выходом из-за выбранного наряда

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Народный артист России Филипп Киркоров поругался с дочерью Аллой-Викторией перед походом на премьеру фильма "Летучий корабль". Об этом пишет Popcake.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм is licensed under public domain

Появившись только в компании сына на светском мероприятии музыкант пояснил, что дочка "перекапризначала", так как ей не понравился подготовленный наряд.

Поклонники исполнителя были удивлены поведением Киркорова, который не стал удовлетворять капризы наследницы. Они отметили, что даже если наряд не соответствовал стилистике мероприятия, можно было надеть что-то другое, чтобы уладить конфликт и вместе появиться на показе.

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — сына Мартина и дочь Аллу-Викторию — рожденных суррогатной матерью.

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