Что известно о состоянии здоровья 95-летней актрисы Татьяны Пилецкой, которая попала в больницу после падения на сцене

95-летняя актриса Пилецкая попала в больницу с переломами

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Петербургская актриса Татьяна Пилецкая оказалась в больницу с переломами. Об этом пишет "Российская газета".

Фото: youtube.com by канал Телеканал Санкт-Петербург is licensed under public domain

Так, артистка упала в гостиничном номере в Нижнем Новгороде, куда отправилась на гастроли. В настоящее время женщина находится под присмотром врачей.

Сама она отметила, что главной рекомендацией медиков является соблюдение постельного режима.

"Врачи сказали, что идет динамика и дело движется к поправке", — отметила Пилецкая.

Татьяна Пилецкая считается одной из старейших действующих актрис в России. Народная артистка РФ снималась в таких картинах, как "Разные судьбы", "Невеста" и "Зеленая карета".

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