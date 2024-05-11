Что известно о состоянии здоровья 95-летней актрисы Татьяны Пилецкой, которая попала в больницу после падения на сцене

Петербургская актриса Татьяна Пилецкая оказалась в больницу с переломами. Об этом пишет "Российская газета".
Так, артистка упала в гостиничном номере в Нижнем Новгороде, куда отправилась на гастроли. В настоящее время женщина находится под присмотром врачей.
Сама она отметила, что главной рекомендацией медиков является соблюдение постельного режима.
"Врачи сказали, что идет динамика и дело движется к поправке", — отметила Пилецкая.
Татьяна Пилецкая считается одной из старейших действующих актрис в России. Народная артистка РФ снималась в таких картинах, как "Разные судьбы", "Невеста" и "Зеленая карета".
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