Этот чай эффективно сжигает жир на животе: легко приготовить дома из семян тмина и корицы

Если вы хотите сбросить несколько лишних кило, вот самый простой способ сделать это дома. Всё, что вам нужно сделать, — это просто отварить семена тмина и палочки корицы в воде и заварить вкусный чай.
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Этот чай может горчить, поэтому лучше всего употреблять его с мёдом. Семена тмина, как известно, очень полезны для здоровья и могут ускорить метаболизм, тем самым способствуя снижению веса. Также они уменьшают уровень "плохого" холестерина.
Ингредиенты
3 чайные ложки семян тмина,
1 литр воды,
1/2 чайной ложки корицы,
1/2 чайной ложки мёда.
Приготовление
Возьмите большую кастрюлю и поставьте её на средний огонь, налейте 1 литр воды. Доведите до кипения, а затем добавьте семена тмина вместе с палочкой корицы.
Дайте специям покипеть 5 минут, после этого выключите огонь и дайте воде остыть.
Процедите напиток в стакан, добавьте 1 чайную ложку мёда. Хорошо перемешайте и выпейте.
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