Этот чай эффективно сжигает жир на животе: легко приготовить дома из семян тмина и корицы

Чай для сжигания жира: как приготовить

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите сбросить несколько лишних кило, вот самый простой способ сделать это дома. Всё, что вам нужно сделать, — это просто отварить семена тмина и палочки корицы в воде и заварить вкусный чай.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот чай может горчить, поэтому лучше всего употреблять его с мёдом. Семена тмина, как известно, очень полезны для здоровья и могут ускорить метаболизм, тем самым способствуя снижению веса. Также они уменьшают уровень "плохого" холестерина.

Ингредиенты

3 чайные ложки семян тмина,

1 литр воды,

1/2 чайной ложки корицы,

1/2 чайной ложки мёда.

Приготовление

Возьмите большую кастрюлю и поставьте её на средний огонь, налейте 1 литр воды. Доведите до кипения, а затем добавьте семена тмина вместе с палочкой корицы. Дайте специям покипеть 5 минут, после этого выключите огонь и дайте воде остыть. Процедите напиток в стакан, добавьте 1 чайную ложку мёда. Хорошо перемешайте и выпейте.