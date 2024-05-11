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Этот чай эффективно сжигает жир на животе: легко приготовить дома из семян тмина и корицы

Чай для сжигания жира: как приготовить

1:05
Еда

Если вы хотите сбросить несколько лишних кило, вот самый простой способ сделать это дома. Всё, что вам нужно сделать, — это просто отварить семена тмина и палочки корицы в воде и заварить вкусный чай.

Чай для сжигания жира: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот чай может горчить, поэтому лучше всего употреблять его с мёдом. Семена тмина, как известно, очень полезны для здоровья и могут ускорить метаболизм, тем самым способствуя снижению веса. Также они уменьшают уровень "плохого" холестерина.

Ингредиенты

  • 3 чайные ложки семян тмина,
  • 1 литр воды,
  • 1/2 чайной ложки корицы,
  • 1/2 чайной ложки мёда.

Приготовление

  1. Возьмите большую кастрюлю и поставьте её на средний огонь, налейте 1 литр воды. Доведите до кипения, а затем добавьте семена тмина вместе с палочкой корицы.
  2. Дайте специям покипеть 5 минут, после этого выключите огонь и дайте воде остыть.
  3. Процедите напиток в стакан, добавьте 1 чайную ложку мёда. Хорошо перемешайте и выпейте.
Как начать ПРАВИЛЬНО пить чай и что для этого нужно?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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