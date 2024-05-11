Переводим кошку на готовый корм: за обе щеки будут лопать даже самые капризные питомцы

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Эксперты рассказали, как перевести кошку на готовый корм

1:34
Зоосфера » Кошки

Многие хозяева кошек часто предпочитают заменять натуральные продукты готовыми кормами, считая это более простым, безопасным и полезным способом питания. Однако кошки нуждаются в времени для адаптации к новой диете. В этой статье мы расскажем о важных аспектах, на которые следует обратить внимание при переводе вашего питомца на другой тип питания.

Эксперты рассказали, как перевести кошку на готовый корм
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ключевые моменты для перехода кошки с натурального питания на готовые корма:

Чтобы ваш питомец прожил здоровую и долгую жизнь, крайне важно обеспечить его сбалансированным питанием, которое снижает риск заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни.

• Внедряйте изменения плавно. Резкое прекращение употребления привычной пищи может стать причиной стресса для кошки. Пищеварительной системе требуется время, чтобы адаптироваться к усвоению новых продуктов.

• Выбирайте вкус, который будет по душе вашему животному. Пробуйте различные корма и наблюдайте, какой из них кошка предпочитает. Покупайте маленькие упаковки для тестирования.

• Поощряйте вашего питомца. Если кошка съела весь рацион, вознаградите её, например, игрой или лаской.

Эти принципы помогут вам успешно перевести кошку на промышленный корм, что не только сэкономит ваше время и усилия, но и обеспечит здоровье животного. Выбор корма должен базироваться на индивидуальных потребностях вашей кошки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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