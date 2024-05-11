Новая платформа в России для совместных путешествий: контроль расходов, бронирование и AI рекомендации

В России создали новую платформу для организации совместных путешествий, которая позволяет пользователям контролировать бюджет, отслеживать расходы, получать индивидуальные советы на основе алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и размещение, тщательно составлять маршруты и графики, а также обмениваться впечатлениями после поездки.
Как сообщили в Платформе Национальной технологической инициативы агентству РИА Новости, по словам сооснователя проекта Ви Диня, уникальность платформы заключается в ее многофункциональности: она включает чат, инструменты для планирования, персонализированные рекомендации и ленту новостей. Зарегистрировав профиль, пользователь может организовать новое путешествие и пригласить друзей.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.