Новая платформа в России для совместных путешествий: контроль расходов, бронирование и AI рекомендации

Платформу для совместных путешествий разработали в России

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России создали новую платформу для организации совместных путешествий, которая позволяет пользователям контролировать бюджет, отслеживать расходы, получать индивидуальные советы на основе алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и размещение, тщательно составлять маршруты и графики, а также обмениваться впечатлениями после поездки.

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сообщили в Платформе Национальной технологической инициативы агентству РИА Новости, по словам сооснователя проекта Ви Диня, уникальность платформы заключается в ее многофункциональности: она включает чат, инструменты для планирования, персонализированные рекомендации и ленту новостей. Зарегистрировав профиль, пользователь может организовать новое путешествие и пригласить друзей.