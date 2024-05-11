Скандал с пищевыми добавками: убытки японской фармкомпании достигли 24 миллионов долларов

Kobayashi Pharmaceutical понесла убытки в 3,8 миллиарда иен

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical понесла убытки в размере 3,8 миллиарда иен (около 24 миллионов долларов) из-за скандала с пищевыми добавками, содержащими красный рис кодзи (ферментированный рис).

Фото: commons.wikimedia.org by Pöllö is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По данным источников, после употребления этих добавок к врачам обратились 1 344 человека, из которых более 230 были госпитализированы. Пять человек, принимавших БАДы, скончались. Всем им было от 70 до 90 лет.

В настоящее время продажа добавок производства Kobayashi Pharmaceutical полностью приостановлена. О прекращении реализации своей продукции объявил также ряд других японских компаний, которые используют красный рис кодзи в своих товарах.

В связи с этим скандалом Kobayashi Pharmaceutical отозвала свой прогноз по прибыли на 2024 финансовый год, сообщает ТАСС.