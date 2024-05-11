Скандал с пищевыми добавками: убытки японской фармкомпании достигли 24 миллионов долларов

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical понесла убытки в размере 3,8 миллиарда иен (около 24 миллионов долларов) из-за скандала с пищевыми добавками, содержащими красный рис кодзи (ферментированный рис).
По данным источников, после употребления этих добавок к врачам обратились 1 344 человека, из которых более 230 были госпитализированы. Пять человек, принимавших БАДы, скончались. Всем им было от 70 до 90 лет.
В настоящее время продажа добавок производства Kobayashi Pharmaceutical полностью приостановлена. О прекращении реализации своей продукции объявил также ряд других японских компаний, которые используют красный рис кодзи в своих товарах.
В связи с этим скандалом Kobayashi Pharmaceutical отозвала свой прогноз по прибыли на 2024 финансовый год, сообщает ТАСС.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.