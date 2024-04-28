NASA обвинили КНР в скрытной милитаризации космоса

Глава NASA обвинил КНР в скрытной милитаризации космоса

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The Guardian: Китайские космические испытания вызывают беспокойство в руководстве Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), как свидетельствуют заявления главы организации Билла Нельсона.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Билл Нельсон на парламентских слушаниях обвинил своих китайских коллег в том, что они злоупотребляют космосом под прикрытием гражданских программ для военных целей.

Однако все оказалось довольно просто. Посредством подобных обвинений Нельсон старался получить дополнительное финансирование, запросив для НАСА на 2025 год около $25,5 миллиарда. При этом он даже не постарался представить какие-либо доказательства. Например, Нельсон обвинил Китай в плагиате американских космических кораблей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь ответил, обвинив американскую сторону в устраивании постоянных клеветнических кампаний против "нормальных и разумных усилий Китая по изучению космического пространства".

Противостояние сторон не закончилось. Нельсон, в свою очередь, выразил острой неудовлетворение планами Китая "захватить лунные ресурсы для себя", что якобы нарушает обязательства государства по договору ООН о космосе от 1967 года, после чего… обратился к американскому Сенату с просьбой о дополнительном финансировании на следующий год.

Билл Нельсон также явно не одобряет планы Китая отправить пилотируемую миссию на Луну в 2030 году, поскольку, по его мнению, первыми там должны быть американцы.