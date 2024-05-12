В бундестаге поддержали идею сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

В бундестаге предложили уничтожать российские ракеты силами НАТО

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Несколько немецких парламентариев поддержали предложение использовать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Так, депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что с помощью "трансграничной" противовоздушной обороны западные страны могут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

"Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защититься", — сказал парламентарий.

Он привёл в пример действия американских, британских и французских военных, когда они отражали иранский удар по Израилю в апреле. Эту идею поддержали и депутаты из партий правящей коалиции.

Агнешка Брюггер от "зеленых" назвала "правильным" размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия ее западных регионов.

"В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии", — заявил глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер.

Однако, по его словам, в данный момент эта идея "не подлежит обсуждению", так как приоритетом выступает поставка техники и боеприпасов самой Украине.