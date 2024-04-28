Скрытая камера в арендованной квартире: пара обнаружила видеонаблюдение без предупреждения

В Новосибирске пара обнаружила скрытую камеру в съемной квартире

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Новосибирске пара обнаружила скрытую камеру в арендованной квартире, которую они сняли через онлайн-платформу. Хозяйка жилья не предупредила их о наличии видеонаблюдения. Передает информационный портал Ngs. ru.

Фото: PublicDomainPictures.net by Alex Borland is licensed under CC0

Мужчина из Санкт-Петербурга приехал в Новосибирск к своей возлюбленной и арендовал однокомнатную квартиру через популярный онлайн-сервис. Для бронирования им пришлось внести предоплату в размере 7,2 тысячи рублей, что соответствовало стоимости аренды. Кроме того, был взят залог в размере трех тысяч рублей.

При заселении в квартиру хозяйка обратила внимание на установленное в прихожей устройство, объяснив, что это датчик движения, и запретила касаться его. Она предупредила, что выключение камеры запрещено, иначе она выселит арендаторов. Однако, после провожания женщины, мужчина решил рассмотреть устройство и обнаружил, что это скрытая камера. Когда он выразил свое недовольство, хозяйка предложила ему доплатить 10 тысяч рублей за отключение камеры, но он отказался.

После конфликта хозяйка удалила большую часть переписки и заблокировала арендатора. Она не вернула ему деньги, утверждая, что скрытые камеры законно устанавливаются в арендуемых квартирах. Арендаторам удалось вернуть лишь предоплату, которая была оплачена через онлайн-платформу. Полиция не обнаружила состава преступления, поэтому спор между сторонами остался неразрешенным.