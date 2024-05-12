Катастрофа на заправке: как спасти авто после некачественного топлива — советы автоэксперта

Автоэксперт рассказал, что делать, если в машину залили плохой бензин

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

В современных условиях рынка автомобилей, вопрос о качестве топлива остаётся важным и может вызвать серьезные технические проблемы. Директор сервиса по запчастям в компании "Авилон Geely" Андрей Борисов дал профессиональные советы в интервью "Российской газете" о том, что делать при заправке некачественным бензином.

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Специалист советует при первых признаках использования низкокачественного бензина сразу же обращаться к профессионалам. Борисов рекомендует вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль в специализированный сервис, где проведут необходимые операции: слить плохое топливо, очистить бак и топливные системы от загрязнений.

Не менее важно заменить топливный фильтр, так как загрязнённый фильтр может усугубить проблему. Замена фильтра — обязательный этап в обслуживании. Борисов также подчеркивает важность диагностики двигателя для выявления и ремонта возможных повреждений.

Эксперт предостерегает от самостоятельных попыток решить проблему, так как это может привести к дополнительным поломкам. Профессиональное обслуживание поможет избежать ненужных расходов и сохранить исправность автомобиля.