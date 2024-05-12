Когда шторы не нужны: советы эксперта по интерьеру Юлии Тычино

4 случая, когда шторы можно не вешать

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Современные интерьеры часто удивляют своими оригинальными осветительными приборами и разнообразными декоративными элементами из различных коллекций.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Тем не менее, общепринято, что текстиль, особенно шторы, должен гармонично сочетаться с остальным пространством.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну интерьера издания "БелНовости", объясняет, в каких ситуациях шторы могут быть не только ненужными, но даже вредными.

По её мнению, шторы — это завершающий элемент декора комнаты, но в некоторых случаях они могут испортить общий вид.

Во-первых, отсутствие штор рекомендуется, если из окна открывается живописный вид, например, на парк, сквер, лес или водоем.

Во-вторых, если окно имеет нестандартную форму, подчеркивающую стиль помещения как изнутри, так и снаружи, шторы могут быть необязательными.

Однако стоит учитывать потенциальное любопытство соседей, если окна выходят на противоположное здание.

Однако стоит учитывать потенциальное любопытство соседей, если окна выходят на противоположное здание. В-третьих, в темных помещениях, где основная функция штор — регулировка света, их наличие может быть излишним.

В-четвертых, многие современные стили интерьерного дизайна предполагают отсутствие штор и занавесок в пространстве.