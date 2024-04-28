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Летние ловушки: скрытые калории, которые могут портить фигуру

Три скрытых источника калорий, мешающие похудению

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Летом важно осознанно подходить к своему питанию, чтобы сохранить фигуру в хорошей форме. Однако часто мы непроизвольно употребляем калории из скрытых источников, которые могут негативно сказаться на нашем теле. Рассмотрим, откуда именно мы получаем эти скрытые калории.

Три скрытых источника калорий, мешающие похудению
Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Сладкие напитки в кофейнях: регулярное употребление кофейных напитков с добавлением сливок и сиропов может привести к набору лишних килограммов. Хотя это может быть приятным способом расслабиться, стоит помнить о возможных последствиях для фигуры.
  2. Мюсли и сладкие хлопья: хотя многие считают мюсли здоровым завтраком, на самом деле они крайне калорийны и могут содержать большое количество сахара. Внимательно изучайте состав продукта, чтобы избежать нежелательных последствий для вашего здоровья и фигуры.
  3. Сладкие йогурты: многие виды йогуртов содержат большое количество сахара и стабилизаторов, которые увеличивают калорийность продукта. При выборе йогурта старайтесь предпочитать варианты без лишних добавок, чтобы избежать ненужных калорий.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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