Цветовые тренды 2024: подборка оттенков, вдохновленных природой и ностальгией

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Тенденции в цветовой гамме одежды на 2024 год

0:46
Моя семья » Красота и стиль

Мода постоянно меняется, и 2024 год не стал исключением. Вместо красного, звезды и стритстайлеры предпочитают зеленый, что, по мнению стилистов, неудивительно.

Тенденции в цветовой гамме одежды на 2024 год
Фото: Openverse by brendan-c is licensed under CC BY 2.0

Pantone выделила главный цвет года — Peach Fuzz, мягкий персиковый оттенок, который гармонично сочетается с нейтральными цветами и создает атмосферу ностальгии, переосмысления и будущего. Другие модные оттенки включают в себя фисташковый, сливочный, нежно-голубой, вишневый в шоколаде, солнечный желтый, ледяной серебряный и чай ройбуш.

Эти цвета позволяют создавать разнообразные образы, подчеркивая индивидуальность и стильность.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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