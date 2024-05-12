Цветовые тренды 2024: подборка оттенков, вдохновленных природой и ностальгией

Тенденции в цветовой гамме одежды на 2024 год

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода постоянно меняется, и 2024 год не стал исключением. Вместо красного, звезды и стритстайлеры предпочитают зеленый, что, по мнению стилистов, неудивительно.

Фото: Openverse by brendan-c is licensed under CC BY 2.0

Pantone выделила главный цвет года — Peach Fuzz, мягкий персиковый оттенок, который гармонично сочетается с нейтральными цветами и создает атмосферу ностальгии, переосмысления и будущего. Другие модные оттенки включают в себя фисташковый, сливочный, нежно-голубой, вишневый в шоколаде, солнечный желтый, ледяной серебряный и чай ройбуш.

Эти цвета позволяют создавать разнообразные образы, подчеркивая индивидуальность и стильность.



