Цветовые тренды 2024: подборка оттенков, вдохновленных природой и ностальгией

Мода постоянно меняется, и 2024 год не стал исключением. Вместо красного, звезды и стритстайлеры предпочитают зеленый, что, по мнению стилистов, неудивительно.
Pantone выделила главный цвет года — Peach Fuzz, мягкий персиковый оттенок, который гармонично сочетается с нейтральными цветами и создает атмосферу ностальгии, переосмысления и будущего. Другие модные оттенки включают в себя фисташковый, сливочный, нежно-голубой, вишневый в шоколаде, солнечный желтый, ледяной серебряный и чай ройбуш.
Эти цвета позволяют создавать разнообразные образы, подчеркивая индивидуальность и стильность.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.