Новый поезд Анапа-Адлер с 3 июня: альтернативные маршруты и цены на билеты

Туристам предложили новый поезд в Анапу и Адлер

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам, которые из-за высокого спроса в сезон не успели приобрести билеты на поезд до Анапы, предложен альтернативный маршрут. С 3 июня начнёт ходить новый поезд № 401/402 по маршруту Анапа — Адлер. Пассажирам, желающим добраться до этого направления, можно организовать мультимодальную поездку, сочетая поезд с авиаперелётом из своего города до Сочи.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако, поезд будет ходить раз в два дня, только по нечётным числам. Отправление из Анапы происходит в полночь, а прибытие в Адлер — вскоре после полудня, время в пути составляет 12,5 часа. Обратный рейс из Адлера отправляется в 16:52 и прибывает на следующее утро в 07:25, продолжительность пути на 2 часа больше.

Стоимость плацкартных мест на июнь начинается от 1871 руб., верхняя полка в купе стоит от 2,5 тыс. руб., нижняя — от 3,3 тыс. руб. На каждую дату доступно около 150 свободных мест. Цены на авиабилеты из Москвы в Сочи в начале июня начинаются от 19 тыс. руб. с ручной кладью и от 23 тыс. руб. с багажом.

Что касается прямых поездов из Москвы в Анапу, цены на оставшиеся места в купе варьируются от 8 до 10 тыс. руб., а плацкартные места иногда доступны за 4,5 тыс. руб. Билеты есть на июнь, но на пик сезона они полностью распроданы.

Как альтернатива, доступен поезд "Ласточка" № 829/830 между Адлером и Анапой, но он уже давно пользуется популярностью и билеты на многие даты распроданы.