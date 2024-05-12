Самая добрая порода собак может оказаться злее злющего: как не столкнуться с воплощением дьявола

Кинологи рассказали о темной стороне лабрадоров

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Во многих рейтингах, где рассматриваются наиболее дружелюбные породы собак, в верхних строчках часто находятся лабрадор-ретриверы и золотистые ретриверы.

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Каждая собака обладает уникальными чертами характера и моделями поведения, однако иногда они могут изменяться.

Специалисты объяснили, что даже самые дружелюбные породы могут проявить агрессию.

Лабрадоры и золотистые ретриверы известны своей доброжелательностью и нежностью. Эти породы часто выбирают для семей с детьми и другими домашними животными. Однако бывают исключения.

Например, некоторые лабрадоры могут стать агрессивными или враждебными к людям и другим животным. Это может произойти, если собака не достаточно социализирована или не получает нужного внимания и ухода.

Важно помнить, что поведение собаки во многом зависит от её владельца.

К тому же, характер и темперамент животного могут не всегда соответствовать породным стереотипам.