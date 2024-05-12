Этот комнатный цветок очаровывает красотой: радует крупными соцветиями различных оттенков

Этот прекрасный кустарник, известный как дуранта, становится всё более популярным в домашнем озеленении, несмотря на не самое приятное название. Его красота зачаровывает тех, кто уже решился завести это растение, и они часто становятся его преданными обладателями.
В домашних условиях дуранта может достигать высоты до 1,5 метров, в то время как в своей естественной среде он может вырасти до 5 метров. В период с мая по осень кустарник радует крупными соцветиями различных оттенков синего цвета — от голубого до тёмно-синего, а также сортами с белыми цветами, некоторые из которых имеют даже нежный аромат ванили.
После цветения появляются яркие оранжевые плоды, которые ядовиты, поэтому при обращении с растением необходимо соблюдать осторожность и использовать перчатки.
Дуранта требует достаточного пространства для нормального развития. Он предпочитает яркое освещение, температуру около 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения рекомендуется обильный полив каждые три дня. Зимой поливы следует уменьшить и поддерживать почву влажной, избегая пересыхания.
Растению необходимы удобрения два раза в месяц, предпочтительно минеральные комплексные удобрения. Весной можно провести обрезку, так как дуранта хорошо переносит стрижку, что позволяет создавать различные формы роста, такие как кустарник, ампельное растение, штамбовое дерево или бонсай.
Кошки считаются одними из самых чистоплотных домашних питомцев, но на рыбалку их не возьмешь, и они не будут приносить тапочки.