Этот комнатный цветок очаровывает красотой: радует крупными соцветиями различных оттенков

Украсьте дома дурантой

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Этот прекрасный кустарник, известный как дуранта, становится всё более популярным в домашнем озеленении, несмотря на не самое приятное название. Его красота зачаровывает тех, кто уже решился завести это растение, и они часто становятся его преданными обладателями.

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В домашних условиях дуранта может достигать высоты до 1,5 метров, в то время как в своей естественной среде он может вырасти до 5 метров. В период с мая по осень кустарник радует крупными соцветиями различных оттенков синего цвета — от голубого до тёмно-синего, а также сортами с белыми цветами, некоторые из которых имеют даже нежный аромат ванили.

После цветения появляются яркие оранжевые плоды, которые ядовиты, поэтому при обращении с растением необходимо соблюдать осторожность и использовать перчатки.

Дуранта требует достаточного пространства для нормального развития. Он предпочитает яркое освещение, температуру около 25 градусов и высокую влажность воздуха. В период цветения рекомендуется обильный полив каждые три дня. Зимой поливы следует уменьшить и поддерживать почву влажной, избегая пересыхания.

Растению необходимы удобрения два раза в месяц, предпочтительно минеральные комплексные удобрения. Весной можно провести обрезку, так как дуранта хорошо переносит стрижку, что позволяет создавать различные формы роста, такие как кустарник, ампельное растение, штамбовое дерево или бонсай.